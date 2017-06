Video: Do moslimov v Británii opäť vrazilo auto, v Newcastli zatkli 42-ročnú ženu

LONDÝN 25. júna (WebNoviny.sk) – Šesť ľudí, tri deti a traja dospelí, utrpeli v nedeľu zranenia po tom, čo do davu moslimských veriacich, vychádzajúcich zo spoločenského centra v anglickom Newcastli, narazilo auto.

Udalosť v mnohých smeroch pripomína útok na dav moslimských veriacich v Londýne, pri ktorom v utorok zahynula jedna osoba a viacero ľudí bolo zranených. Na rozdiel od pondelňajšieho útoku ale tentoraz polícia tvrdí, že išlo len o nehodu a teroristický motív je nepravdepodobný.

V súvislosti so zrážkou pred spoločenským centrom v Newcastli zatkli 42-ročnú šoférku. “Nemáme k dispozícii nič, čo by naznačovalo, že to súvisí s terorizmom,” vyhlásila polícia.

V pondelok krátko po polnoci narazil do davu moslimov, vychádzajúcich z mešity v londýnskom Finsbury Parku dodávkou 47-ročný Darren Osborne z Cardiffu. Pri tomto útoku jednoznačný záver polície znel, že šlo o teroristický čin a zámerom útočníka bolo zabíjať moslimov.