Dobehnite si so Sajfom po 200 eur do novej predajne Intersport

Moderátor, influencer, ikona slovenského šoubiznisu, ako aj aktívny bežec Sajfa, maratónec, tréner Gabriel Švajda, milovník športu, rocker a moderátor, legendárny Tomaggio a najmodernejšia športová predajňa na Slovensku FLAGSHIP STORE INTERSPORT FOLTAN. To všetko na vás čaká v utorok 3. mája na 1. poschodí v nákupnom centre Nivy počas slávnostného otvorenia. Využite možnosť spraviť si zadarmo počítačovú 3D analýzu chodidla či ďalšie prekvapenia, ktoré na vás čakajú len v tento deň.

„Nová vlajková predajňa INTERSPORT s rozlohou 1 126 m2 je pripravovaná v spolupráci s americkou značkou NIKE, ktorá ju predurčuje k prístupu k exkluzívnym modelom NIKE,“ hovorí Dušan Foltán, majiteľ spoločnosti, ktorá ako partner INTERSPORT otvára na Slovensku v poradí už svoju štvrtú športovú predajňu. Nájdete v nej ponuku pre všetky športy – nielen beh, ale aj bike, outdoor, fitness, inline, zimné, letné aj kolektívne športy – jednoducho všetky kategórie, a to od textilu, cez obuv, až po športový „hardware“ pre profesionálov aj amatérskych športovcov vo všetkých vekových skupinách.

Aké aktivity na vás čakajú počas slávnostného otvorenia?

Aby obuv plnila svoju funkciu, musí perfektne sadnúť. Preto v predajni FLAGSHIP STORE INTERSPORT FOLTAN pripravujeme službu profesionálnej analýzy chodidiel s cieľom vybrať a odporučiť obuv a vložky podľa nameraných výsledkov. Počas slávnostného otvorenia bude k dispozícii najmodernejší 3D skener Albert 2 od spoločnosti Aetrex s odborným konzultantom Gabrielom Švajdom, profi bežcom na dlhé trate, majstrom Slovenska v maratóne 2015 a víťazom Wings for Life World Run na Slovensku 2016. Rovnako budú pre vás počas celého dňa k dispozícii vyškolení „running špecialisti”, ktorí vám ochotne poradia a pomôžu vybrať ten správny produkt.

V deň slávnostného otvorenia máme pre vás pripravenú mimoriadnu zľavu 10 % na bežeckú obuv. Navyše, ak v tento deň dobehnete a zaregistrujete si bezplatnú zákaznícku kartu INTERSPORT, budete automaticky zaradení do žrebovania o športovú obuv v hodnote 200 €. So zákazníckou kartou môžete po celý rok nakupovať v predajniach INTERSPORT a získať vždy k 31. augustu ročný bonus až do výšky 3 % z vašich nákupov.

V čase od 13.00 do 14.30 hod. za nami dobehne aj Sajfa. Pre návštevníkov má pripravené rôzne aktivity o nákupné poukážky a rád sa s vami vyfotí v nových bežeckých teniskách. Podrobnejšie informácie o časoch a súťažiach nájdete na našej Facebook fan page.

Svetová značka INTERSPORT International Corporation, so sídlom vo švajčiarskom Berne, zastrešujúca všetky národné organizácie má zastúpenie v 44 krajinách s 5 400 predajňami. Je lídrom na európskom trhu, a zároveň najväčšou organizáciou športových predajní na svete. Má už viac ako 60-ročnú históriu a na Slovensku prevádzkuje 31 predajní INTERSPORT a 7 požičovní INTERSPORT Rent. V ponuke okrem iných má aj 8 vlastných exkluzívnych športových značiek, ktoré dostanete výlučne len v predajniach INTERSPORT. Ich spoločná filozofia znie „Najvyššia kvalita a funkčnosť za férovú cenu”.

