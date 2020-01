Dobrá voľba chce presadiť nižšie dane pre rodičov aj viac peňazí pre zdravotníctvo a nájomné byty

Silná rodina, spravodlivé zdravotníctvo, dôstojný život seniorov, vzdelanie, veda, výskum, inovácie, fungujúci štát, zdravé hospodárstvo v regiónoch a moderná národná politika. To sú priority, ktoré v piatok predstavil predseda strany Dobrá voľba Tomáš Drucker.

Viac zdrojov na nájomné bývanie

Strana sa zatiaľ neumiestňuje v prieskumoch verejnej mienky nad hranicou päť percent, ktorá je potrebná na vstup do parlamentu. Drucker je však optimistom a verí, že napokon budú v Národnej rade SR. „Postupne stabilne rastieme, mali sme cez štyri percentá. Verím, že reálne čísla sú väčšie,“ uviedol.

Dobrá voľba v rámci podpory rodiny mieni presadiť viac zdrojov na rozvoj nájomného bývania, a to najmä v oblastiach, kde je po ňom dopyt a sú tam aj pracovné príležitosti. Drucker uviedol sumu 250 miliónov eur ročne.

V sociálnej oblasti je prioritou strany zriadenie Fondu odkázanosti. Strana chce tiež umožniť, aby každý občan, teda daňovník mal možnosť venovať 2 percentá z daní svojím rodičom, ak sú poberateľmi dôchodku.

Podľa členky vedenia strany a poslankyne parlamentu Kataríny Cséfalvayovej nesmie byť pre rodiny trestom ich väčší počet detí. Aj preto by strana chcela presadzovať nižšie dane z príjmu zo závislej činnosti pre rodičia končiaceho rodičovskú dovolenku.

Dostavba Rázsoch aj zmena voľby generálneho prokurátora

Predseda strany Drucker uviedol, že navrhujú aj navýšenie verejných výdavkov na zdravotníctvo na minimálne 6,5 percenta HDP. Zaviazal sa tiež k dobudovaniu nemocnice v bratislavských Rázsochách. Ľudia, ktorí absolvujú preventívne prehliadky u lekára, by sa podľa neho mali dočkať vrátenia časti zdravotných odvodov.

Dobrá voľba presadzuje tiež zmeny v oblasti prokuratúry a súdov. Člen vedenia strany, poslanec Peter Kresák zdôraznil, že súčasný monokratický systém prokuratúry musí skončiť. Zmeniť by sa mala aj voľba generálneho prokurátora.

Po novom by kandidátov na šéfa prokuratúry mohli navrhovať viaceré subjekty a kandidáti by zároveň prešli verejným vypočutím. Taktiež by sa mala zmeniť Rada prokurátorov po vzore Súdnej rady SR tak, aby v nej dostali podľa Kresáka priestor právnici, ktorí nie sú prokurátormi.

Agentúra Focus uskutočnila na objednávku koalície PS/Spolu v dňoch 10. až 14. januára prieskum verejnej mienky na vzorke 1 010 respondentov, strane Tomáša Druckera v ňom namerala 3,3 percenta. V telefonickom prieskume agentúry Polis pre TV Joj, ktorý sa uskutočnil 10. až 15. januára 2020 na vzorke 1 140 respondentov, sa Dobrá voľba nachádza so ziskom 4,1 percenta.