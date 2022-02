Dodržte predvolebný sľub a podporte 8 volebných obvodov, vyzývajú kresťanskí demokrati OĽaNO

Kresťanskodemokratické hnutie vyzýva OĽaNO, aby podporilo zmenu volebného zákona v prospech 8 volebných obvodov pre voľby do NR SR. Zmenu, ktorú KDH presadzuje už 20 rokov, sľúbilo OĽaNO podporiť v predvolebnom programe pred ostatnými národnými voľbami. „Dať sľub voličom je záväzok a OĽaNO by ho ako najsilnejšia vládna strana mala dodržať a presadzovať 8 obvodov. KDH je pripravené poskytnúť okamžitú odbornú pomoc,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

„Podporíme zmenu volebného systému tak, aby miesto jedného volebného obvodu vzniklo osem, ktoré budú kopírovať súčasné VÚC,“ deklarovalo OĽaNO v programe pred voľbami v roku 2020. KDH, ktoré zmenu zákona dlhodobo presadzuje, teraz premiérsku stranu vyzýva sľub dodržať.

„Je dobré, ak sa iní aj našou dlhoročnou snahou inšpirujú, ale veci treba dotiahnuť do konca. Je čas potvrdiť slová skutkami a urobiť všetko pre to, aby si ľudia mohli voliť zástupcov do národného parlamentu zo svojho regiónu, teda spravodlivo, proporčne a aby plénum reprezentovalo občanov z celého Slovenska. Politici tak budú mať s ľuďmi osobnejší vzťah aj väčšiu zodpovednosť,“ zdôrazňuje líder kresťanských demokratov Majerský. Zákon ešte z čias Vladimíra Mečiara podľa neho dnes už nezodpovedá realite.

KDH k zmene volebného zákona v prospech 8 obvodov už skôr vyzvalo aj vládu SR a prezidentke navrhlo zvolať k tejto téme okrúhly stôl relevantných politických strán, ZMOS, Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia krajov SK8. KDH zároveň podporuje petičnú akciu ZMOS k referendu za viac volebných obvodov a navrhuje spojiť zber podpisov s komunálnymi a regionálnymi voľbami. Podľa hnutia by ho mali podporiť aj ÚMS a ďalšie subjekty.

Kresťanskí demokrati upozorňujú, že politické elity sú neraz odtrhnuté od reálneho života ľudí v regiónoch, k čomu prispieva aj nepomerné zastúpenie, keď tretinu NR SR tvoria poslanci z Bratislavského kraja. „Bez toho, aby parlament poznal problémy občanov naprieč celou krajinou, ich potom nevie dobre zastupovať a nevidí dôležitosť viac ich počúvať. Je čas zmeniť to,“ dodáva Majerský.

