Dohoda po koronakríze bude podľa Matoviča dôležitá pre celý svet, ekonomiky potrebujú injekciu

Dosiahnutie dohody o pláne obnovy európskych ekonomík po koronakríze je podľa slovenského premiéra Igora Matoviča mimoriadne dôležité nielen pre Slovensko a celú Európu, ale aj pre ostatný svet.

„Potrebujeme vyslať veľmi silný signál finančným trhom,“ povedal premiér vo štvrtok v Bruseli po stretnutí s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou pred rokovaním lídrov členských štátov Európskej únie.

Premiér ďalej v rozhovore so slovenskými novinármi upozornil, že je potrebné si uvedomiť, že svet sa dostal do najväčšej ekonomickej krízy od druhej svetovej vojny. „Potrebujeme veľmi silnú injekciu pre všetky naše ekonomiky,“ konštatoval. Pokiaľ ide o objem financií, ktoré by mohli smerovať na Slovensko, predseda vlády sa vyjadril, že sa bude snažiť, aby konečná dohoda bola čo najbližšie k pôvodnému návrhu. Poznamenal však, že bude treba urobiť kompromisy, pretože súhlasiť musia všetky členské štáty.

Európska komisia navrhla 750-miliardový fond obnovy, ktorý by mali tvoriť granty pre krajiny EÚ v sume 500 mld. eur a úvery v objeme 250 mld. eur. Financie pre granty by sa mali získať za spoločné dlhopisy EÚ. Mnohé bohatšie štáty však dlhodobo odmietajú myšlienku spoločného požičiavania si peňazí.