Dokáže Tampa otočiť sériu proti New York Rangers? Sme skvelá partia a nikdy sa nevzdávame, vraví Erik Černák

Slovenský hokejový obranca Erik Černák patril k oporám defenzívy tímu Tampa Bay Lightning aj v nedeľňajšom treťom dueli finále Východnej konferencie proti New Yorku Rangers.

„Blesky“ v ňom zvíťazili na domácom ľade 3:2 a znížili stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:2 na zápasy. Dvadsaťpäťročný Košičan odohral viac ako 23 minút a bol tretím najvyťaženejším hráčom mužstva.

Bol to jeho najvyšší čas na ľade za ostatných sedem stretnutí, viac minút predtým neabsolvoval proti „jazdcom“ ani v konferenčnom semifinále proti Floride Panthers.

Blesky chcú opäť uspieť

„Bol to úžasný zápas. Išli sme doň s tým, že budeme hrať úplne inak ako v prvých dvoch dueloch v New Yorku. Vedeli sme, ako chceme hrať, najmä v takomto type zápasu. Sme naozaj šťastní, že sme zvíťazili, Dúfajme, že sa nám to podarí opäť aj v ďalšom domácom dueli,“ uviedol dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára po stretnutí pre televíznu stanicu Bally Sports.

Naposledy bol na ľade častejšie ako v nedeľu ešte 14. mája v súboji proti Torontu Maple Leafs (26:24 min).

Hráči Tampy Bay nedovolili súperom z New Yorku získať postupový mečbal. V sérii play-off prehrávali 0:2 prvýkrát od roku 2019.

„Mali sme nejaké stretnutia v šatni a niektorí starší hráči na nich niečo povedali. Sme skvelá partia. Vieme, akým spôsobom máme hrať v podobných zápasoch a dnes sme to ukázali,“ povedal Černák.

Oslabenia musia byť lepšie

Floridské mužstvo prehrávalo v treťom zápase 0:2 a po 40 minútach hry 1:2. Oba góly strelili hráči Rangers v presilových hrách.

„Využili dve presilovky, čo nie je ideálne. Musíme hrať lepšie v oslabeniach. Nikdy sme sa však nevzdali a chceli sme streliť ďalší gól. Sme radi, že sa nám v tretej tretine podarilo zvrátiť stav,“ skonštatoval slovenský bek na margo víťazného obratu na 3:2. Zavŕšil ho český útočník Ondřej Palát až 42 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.

„Blesky“ sa v utorňajšom štvrtom zápase proti „jazdcom“ a druhom v domácej Amalie Arene pokúsia vyrovnať stav série na 2:2.

„Nasledujúci zápas je pre nás veľmi dôležitý, musíme vyrovnať sériu. Musíme hrať tak ako dnes a zaznamenať ďalší triumf,“ dodal Erik Černák, ktorý absolvoval v tohtoročnom play-off NHL zatiaľ 14 stretnutí a zaznamenal aj jeden gól.