Doležalovo ministerstvo pripravuje regionálne semafory, mali by pomôcť cestovnému ruchu

Ministerstvo dopravy a výstavby pripravuje pre zimnú sezónu v súvislosti s pandémiou koronavírusu regionálne semafory, ktoré na úrovni okresov určia jasné pravidlá a opatrenia. To uľahčí pôsobenie podnikateľov v rámci cestovného ruchu počas zimy.

Zatiaľ platia prísne opatrenia

Ako vyhlásil v rámci online diskusie minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, síce ešte platia na území Slovenska prísne celoplošné bezpečnostné a hygienické opatrenia, rezort však chce byť pripravený pre prípad, že sa tieto opatrenia uvoľnia.

„Nevieme aktuálne, aká bude zimná sezóna, ale ak to situácia dovolí a bude sa hovoriť na úrovni vlády o uvoľňovaní, tak my už budeme mať regionálne opatrenia pre cestovný ruch na stole, aby mohli byť čo najrýchlejšie schválené a mohli čo najskôr vstúpiť do platnosti.“

Príklady v alpských krajinách

Ako upresnila štátna tajomníčka rezortu Katarína Bruncková, podobné semafory sú aj v iných európskych krajinách. Ako príklady uviedla Rakúsko či Švajčiarsko, kde je zimná turistická sezóna veľmi dôležitá.

„Ak niektorý okres bude patriť do červenej zóna, tak tamojšie hotely, reštaurácie či lyžiarske strediská sa budú musieť prispôsobiť k prísnejším opatreniam. Ak v inom okrese zas bude situácia ohľadne koronavírusu lepšia, tak podľa tohto semaforu budú aj opatrenia miernejšie,“ konštatovala štátna tajomníčka s tým, že regionálne semafory z dielne rezortu dopravy a výstavby, ktoré budú vždy aktualizované, umožnia podnikateľom sa lepšie pripraviť na rôzne možnosti v kontexte so situáciu okolo ochorenia COVID-19.