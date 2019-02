Dom sýrskych utečencov pohltili plamene, pri požiari zomrelo sedem detí

HALIFAX 19. februára (WebNoviny.sk) – Sedem detí z jednej sýrskej rodiny, ktorá prišla do Kanady približne pred dvoma rokmi, zomrelo v utorok ráno pri požiari domu na predmestí Halifaxu. Plamene dom podľa svedkov rýchlo pohltili.

Deti mali podľa susedky tri až sedemnásť rokov. Jeden muž a jedna žena sa po požiari nachádzajú v nemocnici. Muž má život ohrozujúce zranenia, žena by mala podľa lekárov prežiť.

Suseda počula hlasný výbuch

Podľa miestneho imáma pochádzala rodina zo sýrskej Rakky. Susedka Danielle Burtová uviedla, že počula hlasný výbuch a ženu, ako kričala.

Vybehla preto von a videla rodičov sýrskej rodiny pred domom. Žena bola na trávniku a prosila, aby zavolali pomoc.

„Povedala, že deti sú vo vnútri a otec sedí na schodoch. Myslím, že sa vrátil dnu, lebo bol veľmi popálený. Bolo to hrozné,“ povedala Burtová.

Príčinu vyšetrujú

Keď dorazili hasiči, požiar bol už veľký, ale podarilo sa im ho uhasiť. Podľa šéfa hasičského zboru v Halifaxe Mikea Blackburna ich hlboko zasiahlo to, čo videli. „Časom to spracujú, ale bude to veľmi ťažké,“ poznamenal po zásahu Blackburn.

Pohreb detí sa uskutoční v stredu. Príčina požiaru nie je zatiaľ známa, určí ju až policajné vyšetrovanie.