Dominik Paris dosiahol v Bormiu víťazný hetrik, zažil jednu z najbrutálnejších jázd (video)

Talian Dominik Paris ovládol piatkový zjazd Svetového pohára alpských lyžiarov v Bormiu, ktorý bol na skrátenom Stelviu náhradou za neuskutočnené preteky vo Val Gardene pred Vianocami. Paris zdolal o 39 stotín sekundy Švajčiara Beata Feuza a o 42 stotín Rakúšana Matthiasa Mayera.

Trať bola skrátená

Paris si zapísal sedemnásty triumf v pretekoch Svetového pohára a trinásty v zjazde. Tridsaťročný špecialista na rýchlostné disciplíny zároveň potvrdil, že na svahu Stelvio v Bormiu sa cíti ako doma, keďže tam triumfoval už po piaty raz v kariére a po rokoch 2017 a 2018 v zjazde dovŕšil víťazný hetrik.

Úradujúci majster sveta v super G sa najlepšie vyrovnal s nástrahami skrátenej trate, ktorá merala 2950 m a mala prevýšenie 910 m. Paris poskočil na druhú priečku v hodnotení zjazdu aj celkovo vo Svetovom pohári. Lídrom najlepších zjazdárov je po troch odjazdených pretekoch Švajčiar Beat Feuz, v sumáre všetkých disciplín je po 12 podujatiach aktuálnej sezóny na čele Nór Henrik Kristoffersen.

Bol blízko k limitu

„Nebola to moja najlepšia jazda v Bormiu, ale bola jednou z najbrutálnejších. Bolo to blízko k môjmu limitu. Je skvelé, že tento zjazd sa nekonal vo Val Gardene, ale práve ako náhrada v Bormiu. Tu sa jazdí na limit a to mi vyhovuje,“ uviedol Dominik Paris v prvej reakcii aj na portáli laola1.at.

Svoju zbierku víťazstiev z Bormia bude môcť zveľadiť už v sobotu, keď je na Stelviu na programe SP ďalší mužský zjazd, tentoraz v plánovanej plnej dĺžke. „Bude to ťažké, lebo uchádzačov o víťazstvo bude veľa,“ doplnil Paris.