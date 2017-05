Aktualizované: Dominika Cibulková na Roland Garros senzačne prehrala s lucky loserkou

aktualizované 31. mája o 20:59

PARÍŽ 31. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nasadená ako šiesta senzačne prehrala s tuniskou lucky loserkou z kvalifikácie Ons Jabeurovou 4:6, 3:6 v stredajšom stretnutí 2. kola dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna). Bol to premiérový vzájomný duel. Jabeurová v 3. kole vyzve švajčiarsku tridsiatku “pavúka” Timeu Bacsinszkú. Tunisanka je prvou Arabkou v 3. kole na Majors v histórii, uviedol twitter WTA Insider.

Zverenkyňa kapitána fedcupovej reprezentácie SR Cibulková na svojom obľúbenom Dvorci Suzanne Lenglenovej odolala brejkbalu v prvej aj piatej hre, ale zaváhala na servise v deviatom geme – 4:5. Jabeurová sa v desiatej hre dopodávala k zisku otváracej časti, zužitkovala tretí setbal, keď zo 40:15 ešte pripustila zhodu, nie však viac.

Slovenka nemala v tomto dejstve ani jeden brejkbal. V druhom sete favoritka viedla nádejne 3:1 (po tom, ako sama v treťom geme odvrátila jednu hrozbu straty servisu), vzápätí však klesla na 3:5 a ešte raz tropla na podaní. Vyzývateľka zužitkovala tretí jednotlivý mečbal.

“Som veľmi šťastná z tohto postupu do 3. kola. Chcem poďakovať publiku, že mi pomohlo zvládnuť to – najmä prítomným Tunisanom! Oživili sa mi spomienky na môj miestny juniorský titul. Dúfam, že teraz si utvorím ešte ďalšie podobné spomienky,” povedala Jabeurová v interview na kurte s wimbledonskou šampiónkou 2013 Marion Bartoliovou.

Dosiaľ rebríčkovo najlepšou Tunisankou je Selima Sfarová, kedysi 75. v hierachii. “Je pre mňa inšpiráciou. Dúfam, že jedného dňa sem pricestuje podporiť ma. Keď sme spolu v minulosti trénovali, musela som behať po kurte ako bláznivá,” s úsmevom vyhlásila Jabeurová. Tunisanka je prvou lucky loserkou v parížskom 3. kole od roku 1996, keď sa to podarilo Talianke Glorii Pizzichiniovej, opravila WTA pôvodnú informáciu o sezóne 1995.

Jabeurová proti Cibulkovej mala pomer víťazných úderov a nevynútených chýb 30:17, Cibulková 13:18. Tunisanka premenila 4 z 9 brejkbalov, Slovenka 1 z 2. Afričanka zvládla 10 z 11 zákrokov pri sieti, Cibulková len 5 zo 16. Postupujúca si pripísala 92 % fiftínov rozohraných svojím prvým podaním, čo je 92 % v porovnaní so 66 %. Po druhom servise to bolo 50 % vs. 33 %.

Jabeurová vyhrala juniorku Roland Garros

Dvadsaťdvaročná 114. hráčka singlového renkingu WTA Jabeurová je víťazkou súťaže junioriek na tomto podujatí v roku 2011, keď vo finále zdolala Portoričanku Mónicu Puigovú, medzičasom olympijskú šampiónku z Ria de Janeiro 2016.

V sezóne 2010 Tunisanka vo finále dvojhry dievčat na RG nestačila na Ukrajinku Elinu Svitolinovú, terajšiu šestku seniorského systému. Zázemie má v TC Empire Trnava.

Mislavom Hizakom trénersky vedená Jabeurová minulý piatok prehrala vo finálovom 3. kole kvalifikácie s Japonkou Miju Katovou 3:6, 6:3, 4:6, ale dostala opakovanú príležitosť a chopila sa jej: v 1. kole vyradila rumunsku kvalifikantku Anu Bogdanovú 6:3, 6:4, teraz šokovala miestnu semifinalistku zo sezóny 2009 Cibulkovú.

Cibulková ja svetovou sedmičkou

Rodáčka z Ksar Hellalu Jabeurová hrá premiérovo v hlavnej singlovej súťaži vo francúzskej metropole. V rokoch 2012, 2014 a 2015 neprešla kvalifikáciou. V “main draw” na veľkej štvorke bola na US Open 2014 a Australian Open 2015, zhodne neprešla 1. kolom.

O dva a pol roka neskôr si posunula osobný rekord už o dva zápasy. V nezáväznom online hodnotení sa v okamihu premenenia mečbalu dostala Jabeurová na 101. post.

Dosiaľ najvyššie 108. žena počítačového poradia Jabeurová len druhý raz v kariére čelila niektorej členke Top 10. V roku 2015 v kalifornskom Indian Wells podľahla Dánke Caroline Wozniackej, vtedajšej päťke.

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka Cibulková figuruje na 7. priečke, nedávno bola na 4. pozícii. V sezóne 2014 si zahrala vo finále na rovnako hodnotných melbournských Australian Open a teraz je úradujúcou koncoročnou majsterkou sveta WTA z októbrového Singapuru.

Pre Cibulkovú je táto prehra renkingovo najhoršia od nezdaru proti Češke Barbore Krejčíkovej, vtedy 192. v rebríčku, 26. apríla 2016 v Prahe. Spomenutý neúspech zase bol najhorší od 26. augusta 2014, keď Slovenka v 1. kole newyorských grandslamových US Open senzačne nestačila na 15-ročnú domácu držiteľku voľnej karty Catherine Cartan “CiCi” Bellisovú, v tej chvíli 1208. v počítačovom poradí.

Roland Garros – dvojhra žien – 2. kolo:

Ons Jabeurová (Tun.) – Dominika Cibulková (SR-6) 6:4, 6:3

Prehľad predchádzajúcich nečakaných prehier Cibulkovej na grandslamových turnajoch:

US Open 2016 / 3. kolo: Lesia Curenková (Ukr., v tej chvíli 99. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre) 6:3, 3:6, 4:6

US Open 2014 / 1. kolo: Catherine Bellisová (USA/1208.) 1:6, 6:4, 4:6

Roland Garros 2013 / 2. kolo: Marina Erakovicová (N. Zél./92.) 2:6, 6:2, 4:6

Australian Open 2013 / 2. kolo: Valeria Savinychová (Rus./159.) 6:7 (6), 4:6

Australian Open 2012 / 2. kolo: Gréta Arnová (Maď./92.) 2:6, 6:3, 8:10 – Cibulková viedla v treťom sete 7:6 a 30:0 pri svojom podaní

US Open 2011 / 2. kolo: Irina Falconiová (USA/79.) 6:2, 3:6, 5:7 – Cibulková viedla v treťom sete 4:1

Roland Garros 2011 / 1. kolo: Vania Kingová (USA/115.) 7:6 (10), 3:6, 2:6 – Cibulková nastúpila oslabená chorobou

Australian Open 2010 / 1. kolo: Vania Kingová (USA/79.) 3:6, 7:6 (5), 5:7 – z náskoku 5:1 v treťom sete a 4 mečbalov na príjme

Wimbledon 2008 / 1. kolo: Ťie Čeng (Čína/133.) 4:6, 3:6 – Číňanka sa však napokon dostala až do semifinále