Dominika Cibulková získala prvý titul vo štvorhre, teší sa z dobrej prípravy na Wimbledon

HERTOGENBOSCH 17. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa dočkala prvého titulu z hlavného ženského okruhu vo štvorhre v kariére. Na tráve v holandskom Hertogenboschi vo finále Cibulková a Belgičanka Kirsten Flipkensová zdolali domáci pár Kiki Bertensová, Demi Schuursová nasadený ako druhý za 87 minút 4:6, 6:4, 10:6 v zápasovom tajbrejku.

V koncovke zápasu sa Slovenka a Belgičanka dostali do rozhodujúceho vedenia 9:4 v zápasovom tajbrejku a dočkali sa premenenia tretieho mečbalu. Po dobrom podaní Cibulkovej skončil return holandskej súperky za základnou čiarou.

“Som šťastná, lebo toto je môj prvý titul vo štvorhre v kariére. Na tráve nemáme možnosť hrať veľa zápasov, aj preto som rada, že som si mohla predĺžiť pobyt na tomto turnaji a lepšie sa pripraviť na Wimbledon,” uviedla Dominika Cibulková v prvom interview po víťaznom finále ešte na dvorci.

Cibulkovej sa v Hertogenboschi vo štvorhre dlhodobo darí. Vo finále tam bola už aj v rokoch 2011 a 2013, v oboch prípadoch však v súboji o turnajový titul neuspela. V roku 2011 to bolo po boku Talianky Flavie Pennettovej a o dva roky neskôr spoločne so Španielkou Arantxou Parrovou-Santonjovou. Na tretí pokus jej to teda vyšlo spoločne s Flipkensovou.

WTA INETRNATIONAL RICOH OPEN

Štvorhra – finále:

Dominika Cibulková, Kirsten Flipkensová (SR/Belg.) – Kiki Bertensová, Demi Schuursová (Hol.-2).4:6, 6:4, 10:6 (zápasový tajbrejk) za 87 minút