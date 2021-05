Dominikánska republika predĺžila výnimočný stav, Slováci pri vstupe do krajiny testy nepotrebujú

Pre Slovákov cestujúcich do Dominikánskej republiky naďalej platí, že pri vstupe do krajiny nemusia predložiť negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Krajina ale predlžuje výnimočný stav do pondelka 31. mája.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke. Cestujúci sa pri vstupe do krajiny podrobia na letisku rýchlym testom náhodným výberom a každému zmerajú telesnú teplotu.

Pláže sú otvorené

„Od 1. mája 2021 platí zákaz vychádzania cez týždeň od 22:00 do 5:00 s povolením tranzitu do 24:00 a cez víkend od 21:00 do 5:00 s povolením tranzitu do 24:00. Výnimku majú medzinárodní cestujúci a vodiči, ktoré takéto osoby dopravujú,“ uvádza MZVEZ SR na svojej webovej stránke.

V krajine je dovolené využívať verejné priestranstvá, fitness centrá na 60 percent kapacity a pláže. Podmienkou je metrový sociálny odstup. Otvorené sú aj reštaurácie, tiež maximálne na 60 percent kapacity, pričom pri stole môže sedieť maximálne šesť osôb.

Vo Vietname potvrdili nové prípady

Nové hygienické opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zavádza Vietnam. Podľa informácií MZVEZ SR prijali vietnamské orgány v súvislosti s potvrdením nových komunitných prípadov nákazy sprísnené preventívne a hygienické opatrenia.

„V tejto súvislosti Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji upozorňuje, že v mestách Tuyen Quang, Yen Bai, Nam Dinh, Hai Phong, Ha Nam, Hanoji a v Hočiminovom meste uzavreli bary, diskotéky aj karaoke. V Hanoji sú uzavreté školy, kiná, posilňovne, masážne salóny, uvádza rezort diplomacie.“

Občanov Slovenska vo Vietname zároveň upozorňujú na povinné nosenie rúšok a dodržiavanie metrového odstupu na verejných miestach.