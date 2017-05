Dopingová hriešnica Šarapovová nedostala voľnú kartu na kvalifikáciu Roland Garros

PARÍŽ 16. mája (WebNoviny.sk) – Ruská tenistka po zákaze štartu na 15 mesiacov za porušenie antidopingových pravidiel Maria Šarapovová nedostala voľnú kartu na štart v hlavnej súťaži dvojhry či aspoň v kvalifikácii na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna).

V utorok to oznámila organizujúca Francúzska tenisová federácia (FFT). “Rozhodol som nedať voľnú kartu Marii Šarapovovej. Je mi Marie ľúto, jej fanúšikov takisto. Asi budú sklamaní a ona tiež. Je to však moja zodpovednosť. Mám misiu ochraňovať tento šport a jeho vysoké štandardy,” uviedol prezident FFT Bernard Giudicelli v priamom prenose na facebooku.

“Dištanc má za sebou a môže podstúpiť vlastnú cestu za novými úspechmi. Voľné karty môžu byť pri návrate po zraneniach, ale nie pri návrate po treste za doping,” dodal Giudicelli.

V Paríži budú chýbať aj Serena a Federer

Viaceré twitterové zdroje pripomenuli, že Francúzi neuhli ani pre marketingové záujmy vzhľadom na absenciu superhviezd Rogera Federera zo Švajčiarska (vynecháva celú antukovú časť sezóny) a Američanky Sereny Williamsovej (tehotenstvo).

“Sú to dve úplne odlišné záležitosti. Organizujeme grandslamový turnaj, nie kasting,” povedal už v apríli pre AFP Giudicelli, zdieľal to napríklad web ORF.

“Je to komplikované. Chceme, aby sa po dopingovom prípade hľadelo na Mariu ako na kompletne akceptovateľnú. Integrita je však jedným z našich hlavných pilierov. Nemôžeme na jednej strane zvyšovať financie na boj proti dopingu a na druhej strane pozvať Šarapovovú,” vyhlásil Giudicelli, keď vyvstali informácie, že FFT od marca diskutuje s Ruskou, resp. jej manažmentom, a vtedy doplnil: “Stretneme sa s ňou, vypočujeme si jej názory, potom sa pozhovárame s riaditeľom podujatia Guyom Forgetom a rozhodneme sa.”

Šarapovová hrá od konca apríla

Giudicelli teraz na tému zníženia diváckej, obchodnej a mediálnej príťažlivosti RG skonštatoval: “Viem, aká je jej kapacita. Poznám očakávania fanúšikov a vysielateľov. Pre mňa však bola nepriechodná alternatíva povýšiť to nad silné záväzky a rešpekt k antidopingovému kódexu.”

Tridsaťročná niekdajšia jednotka singlového renkingu Šarapovová nemala šancu dostať sa nad čiaru medzinárodných otvorených majstrovstiev Francúzska priamo, keďže sa 26. apríla vrátila do akcie bez renkingového hodnotenia a uzávierka prihlášok na “main draw” bola podľa postavenia v počítačovom poradí už k 17. aprílu.

Pri comebacku v Stuttgarte si Šarapovová neuhrala ani právo na kvalifikáciu RG. Vo francúzskej metropole získala titul v sezónach 2012 a 2014.

Ruska má v dosahu 45. priečku

Držiteľka kariérneho Grand Slamu Šarapovová medzičasom už má istotu, že sa vlastnými výkonmi zmestí do wimbledonskej kvalifikácie, keďže v online prepočte sa po zvládnutí rímskeho 1. kola nachádza na 171. priečke (“cut” býva 200+, takže rezerva je naozaj veľká).

Do relevantného budúceho pondelka však Šarapovová môže All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) úplne zbaviť ťažkej hlavy. Ak totiž postúpi do semifinále v Ríme, takmer nepochybne jej to bude stačiť na prienik nad čiaru londýnskej hlavnej súťaže pri budúcotýždňovej uzávierke.

Tento týždeň teoreticky má v dosahu 45. pozíciu. V utorok bojuje v 2. kole s Chorvátkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou. Hrá na základe “wild card”, takéto privilégium mala aj v Stuttgarte (semifinále) a Madride (2. kolo).

“Wild card” sú rozdané

Výberová komisia AELTC zasadne 20. júna. Spomenutý The Telegraph vopred upozornil, že postoj FFT môže mať veľký vplyv aj na rozhodnutie Wimbledonu. AELTC vraj sotva bude k Ruske čo i len o stupeň ústretovejší ako FFT, lebo by v kontexte vyznel benevolentnejšie smerom k dopingu.

Šéfom príslušnej komisie je Tim Henman a podľa The Telegraph paušálne zastáva skôr odmietavý postoj. Teraz už je jasné, že tá ústretovosť by musela byť dokonca o dva stupne väčšia, lebo potreba voľnej karty pre Šarapovovú na Wimbledon sa môže týkať už iba hlavnej súťaže.

“Wild card” na parížsku hlavnú súťaž dvojhry žien dostali domáce Tessah Andrianjafitrimová, Fiona Ferrová, Myrtille Georgesová, Amandine Hesseová, Alizé Limová a Chloé Paquetová. Americkú recipročnú voľnú kartu si vybojovala Amanda Anisimovová, držiteľku tej austrálskej ešte neoznámili. Medzi mužmi sa privilégia dočkali Francúzi Julien Benneteau, Benjamin Bonzi, Mathias Bougue, Quentin Halys, Laurent Lokoli a Alexandre Muller, Američan Tennys Sandgren a jeden zatiaľ nezverejnený Austrálčan.