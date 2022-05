Dopraje nám najšťastnejšia krajina na svete ďalšie hokejové zlato?

Orientujete sa v hokejových prvenstvách? Viete, ako je s nimi spojená foodpanda?

Slovensko opäť začína žiť hokejovým šampionátom a my nedúfame v nič iné ako v prvenstvo. Veď jeho chuť už poznáme… Kým sa však tohtoročné majstrovstvá dostanú do finále, prečítajte si aj o iných prvenstvách, ktoré sa s týmto – u nás obľúbeným – športom spájajú. Viete napríklad, kedy sa odohral prvý hokejový zápas, alebo kedy u nás vznikol prvý hokejový štadión? A vedeli ste, že prvým slovenským hráčom v NHL nebol ani jeden z bratov Štastných, a dokonca ani Stan Mikita?

Skôr neznámy ako známy: Peter Bačkor

Áno, je to tak. Prvým Slovákom v prestížnej zámorskej lige bol totiž mnohým neznámy Peter Bačkor, syn slovenských vysťahovalcov, ktorý za Toronto Maple Leafs odohral len jedinú sezónu (1944/45), no práve počas nej sa mu podarilo získať Stanley Cup! V poradí druhým bol jeho švagor Rudy Migay, ktorého rodičia do Kanady prišli z Oravy, a ten už v drese totožného klubu odohral celých desať sezón.

Prvé korčule sú „mega“ staré

Vráťme sa však úplne na začiatok. Tipli by ste si, kedy vznikli prvé korčule? Nuž, nebolo to pre potreby hokeja, ktorý sa spočiatku hral bez nich. Takmer 4 000 rokov staré prehistorické korčule z kostí totiž archeológovia objavili na území Škandinávie, Holandska, Švajčiarska a dokonca aj Slovenska. Nález pochádzajúci zo slovenského územia, ktorý sa datuje do doby 1600 rokov p. n. l., si dnes môžete pozrieť v Balneologickom múzeu v Piešťanoch.

Foto: Unsplash

Kanada sa ako kolíska hokeja nezaprie

A kedy vznikol samotný hokej? Zrod tohto dnes u nás asi najpopulárnejšieho športu môžeme pripisovať hre „hurley“, ktorú na začiatku 19. storočia hrávali v kanadskom Windsore v provincii Nové Škótsko. Názov aj pravidlá hry sa postupne vyvíjali, no podľa historických prameňov sa prvý hokejový zápas odohral v marci roku 1875 s deviatimi hráčmi v každom tíme, ktorých tvorili študenti McGillovej univerzity. Hra sa stávala čoraz populárnejšia, a tak v roku 1883 zorganizovali prvé „majstrovstvá sveta“ v Montreale v rámci zimného karnevalu. Tímy, ktoré sa ho zúčastnili, neskôr založili prvú hokejovú ligu, ktorej víťaz každoročne už od roku 1893 získava legendárny Stanley Cup! Ten Hokejovej asociácii Kanady venoval vtedajší guvernér Lord Frederick Arthur Stanley.

Kde je náš najstarší hokejový štadión?

Poďme sa však pozrieť na históriu hokeja na Slovensku, resp. v Československu. Na to, aby sme mohli hrať hokej, sme v prvom rade potrebovali štadión. Dnes máme reprezentatívny Zimný štadión Ondreja Nepelu na mieste, kde bola od roku 1871 najstaršia „striekaná“ ľadová plocha v Bratislave. O umelé klzisko sa počas nasledujúcich desaťročí usilovali viacerí, no až v októbri 1939 sa začalo budovať prvé klzisko s umelým ľadom vedľa Trnavskej cesty. V roku 1940 bolo slávnostne otvorené pre verejnosť a 21. decembra sa tu odohralo prvé oficiálne hokejové stretnutie. Výber Bratislavy v ňom prehral s výberom vidieka 1:2.

Foto: Flickr

Československé hokejové mužstvo už len tak hocikto neprekoná…

Legendárne je Československé národné hokejové mužstvo, ktoré žalo úspechy od svojho vzniku v roku 1930 až do rozdelenia Československa v roku 1992. Prvú zlatú medailu sa im na svetovom šampionáte podarilo získať v roku 1947 a už o dva roky svoj obrovský úspech zopakovali. Zlato sa im na svetovom šampionáte podarilo získať celkovo 6-krát!

Dvojky v zlatom ročníku nám priali. Budú aj teraz?

A ako to bolo so slovenským tímom? To vie asi každý fanúšik slovenského hokeja, ale skúsme si to rýchlo pripomenúť. Po rozdelení Československa sa reprezentácia Slovenska prepadla až do skupiny C. Za tri roky sa jej však podarilo prebojovať až do elitnej kategórie, a v roku 1996 sme tak odohrali prvé majstrovstvá sveta skupiny A vo Viedni. Najžiarivejší úspech nášho tímu, na ktorý sa bude určite ešte dlho spomínať, prišiel v roku 2002, keď slovenská reprezentácia získala pod vedením trénera Jána Filca svoje prvé zlato na svetovom šampionáte v Göteborgu. Pre úspechy však nemusíme siahať až tak ďaleko do minulosti, veď len tento rok náš tím získal prvú olympijskú medailu!

Foto: Flickr

Prvenstvo Fínov: najšťastnejšia krajina na svete. Snáď šťastie dopraje aj nám!

Vráťme sa však späť na tohtoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať vo Fínsku. Vedeli ste, že Fínsko je dlhodobo najšťastnejšou krajinou sveta? Prieskum každoročne zverejňuje OSN v tzv. Svetovej správe o šťastí, ktorá posudzuje šťastie obyvateľov jednotlivých krajín na základe HDP, dĺžky života, miery korupcie, ale aj slobody. A tento rok je na prvom mieste opäť Fínsko, už štvrtýkrát po sebe.

Foto: Unsplash

Aj pre foodpandu a vás sú tieto majstrovstvá prvé. Vychutnajte si ich spoločne!

A keď už sme pri tých prvenstvách – prichádzajúce majstrovstvá sveta budú prvé, ktoré si môžete vychutnať s foodpandou! foodpanda totiž fandí hokeju, a tak si počas celých majstrovstiev budete môcť objednať hokejové menu Burgeru so zľavou 40 %. Za akciovú cenu 12,90 eura dostanete hokejové menu, v ktorom nájdete Crispy Chicken, 2x Whopper Junior, 1x stredné hranolčeky, 9x cibuľové krúžky, 1x točený nápoj 0,5 l, 1x Lays. Pandamarket vám tiež ponúka kofolu, Zlatý Bažant 73 a Slovakia Chipsy so zľavou až 40 %! Čo si budete objednávať vy? Po skončení šampionátu sa pozrieme na to, čo vám najviac chutilo…

Foto: foodpanda

