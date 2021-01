Dopraje si Peter Sagan „vražednú“ kombináciu aj v roku 2021? Zatiaľ má jasno len v jarných klasikách

Peter Sagan zatiaľ nepozná detailný program svojej sezóny 2021. Isté je, že ju začne koncom februára na jednorazových pretekoch v Belgicku Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne-Brussel-Kuurne (27. 28. 2.).

Pôvodne plánovanú argentínsku ouvertúru Vuelta a San Juan koncom januára zrušili. Nasledovať bude presun do talianskeho prostredia na ďalšie jednodňové podujatie Strade Bianche (6. 3.) a tradičné etapové preteky Tirreno-Adriatico (10.- 16. 3.).

To všetko bude príprava na prvý monument sezóny Miláno – San Remo (20. 3.), ktorý zatiaľ chýba v Saganovej zbierke veľkých víťazstiev. V prvej polovici apríla prídu na rad jarné vrcholy a Saganove obľúbené monumentálne klasiky Okolo Flámska (4. 4.) a Paríž-Roubaix (11. 4.).

Všetko môže zmeniť pandémia

Všetky tieto podujatia sa však uskutočnia len v prípade, ak orgány verejného zdravotníctva v príslušných krajinách nesprísnia reštrikčné opatrenia týkajúce sa pandémie koronavírusu v Európe.

„Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. V tejto chvíli mám naplánované iba jarné klasiky. Všetko ostatné vrátane Tour de France je ešte veľmi vzdialené,“ reagoval Sagan počas nedeľňajšej videokonferencie svojho tímu Bora-Hansgrohe počas sústredenia v Taliansku. „Peter je vo veku, keď by mal byť v klasikách najsilnejší. Má už dostatok skúseností,“ uviedol športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach pre RTVS.

V Peschiera del Garda Sagan spoločne s tímovými kolegami zotrvajú do 17. januára, potom sa trojnásobný majster sveta presunie na ďalší tréningový kemp na Kanárske ostrovy a vo februári ho čaká výškové sústredenie v španielskej Sierra Nevade.

„Potom by mali prísť na rad belgické preteky Nieuwsblad a Kuurne. Či to tak naozaj bude, nikto nevie. Už teraz sa rušia preteky. Ale taký je plán,“ podotkol čoskoro 31-ročný rodák zo Žiliny, cituje ho špecializovaný web Cyclingnews.

Olympijské hry sú skôr lotéria

Sagan je opatrný vo vyjadreniach, či si rovnako ako minulý rok dopraje „vražednú“ kombináciu Giro d’Italia – Tour de France. Navyše v tejto sezóne vyšperkovanú o účasť na olympijských hrách v Tokiu, kde by mali cyklisti na ceste súperiť o zlato necelý týždeň po skončení slávnej francúzskej Grand Tour.

„Ísť do klasík, Gira aj Tour je dosť náročné. Olympijské hry sú skôr lotéria ako niečo smerodajné pre mňa. Nemôžem si len tak povedať, že pôjdem vyhrať olympiádu,“ poznamenal Sagan pre RTVS.

„Minulý rok sme to s Girom aj Tour zvládli počas troch mesiacov, ktoré boli veľmi hektické a človeka vyčerpali. Sezóna 2021 má byť dlhšia. Termín Tour de France sa nedá narýchlo zmeniť, lebo ide o tri a pol týždňa v kuse. Skôr si myslím, že by sa možno dal posunúť čas olympijských pretekov. Podľa toho sa zariadime,“ uviedol Valach.

Ambície na majstrovstvách sveta

Sagan sa vyjadril aj k svojim ambíciám na majstrovstvách sveta, ktoré by sa mali uskutočniť 19.- 26. 9. vo Flámskom regióne v Belgicku. V tomto smere bol optimista. „Profil by mi mal vyhovovať a chcel by som sa pripraviť najlepšie ako môžem,“ prezradil.

Slovenský multišampión začína posledný rok svojho kontraktu v tíme Bora-Hansgrohe. Odpovedať na špekulácie, či by už nemal v čoraz kvalitnejšom a rôznorodejšom nemeckom družstve radšej skončiť, zatiaľ odmieta.

„Toto je otázka na šéfa tímu Ralpha Denka alebo môjho agenta Giovanniho Lombardiho. Za seba môžem povedať, že som šťastný v tomto tíme. Zostanem do konca tohto roka a potom sa uvidí, čo sa stane,“ skonštatoval držiteľ 114 víťazstiev na ceste.

Na margo ďalšieho posilnenia Bora-Hansgrohe do roku 2021 (prišli Nemec Nils Politt či Holanďan Wilco Kelderman) Sagan podotkol: „Je to fajn. Čím viac silnejších cyklistov, tým lepší bude tím. A či sa moja rola v ňom zmenila? Nie, som stále tu.“