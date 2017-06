Dosiahli sme dôležité víťazstvo do ďalších bojov a pokračovania v našej skupine, hovorí Hamšík

VILNIUS 11. júna (WebNoviny.sk) – Marek Hamšík bol jednou z hlavných opôr slovenskej futbalovej reprezentácie v sobotňajšom víťaznom stretnutí vo Vilniuse proti domácej Litve (2:1) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska.

“Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, s nepríjemným súperom. A tak to bolo aj na ihrisku. My sme si počkali na naše šance, vzadu sme príliš neriskovali. Ešte na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii som povedal, že nejaký gól určite dáme, lebo na to máme útočnú silu. Napokon sme to aj ukázali,” skonštatoval po stretnutí v mixzóne Štadióna LFF v litovskej metropole 29-ročný stredopoliar, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v talianskom SSC Neapol.

Hamšík mal prsty v oboch slovenských góloch do siete brankára Emilijusa Zubasa. Najskôr po polhodine hry nádherne prihral spoluhráčovi Vladimírovi Weissovi, ktorý nezaváhal, a potom po necelej hodine duelu využil ponúknutú možnosť priameho kopu a z vyše 20 metrov namieril presne.

Na otázku, či vedel, že “štandardku” pôjde realizovať on alebo sa o tom dohadoval s autorom úvodného presného zásahu Slovákov Weissom, autor 21 gólov v najcennejšom drese odpovedal: “Boli sme tam viacerí. Chcel som to zobrať na seba, našťastie to tam padlo. Štandardné situácie v talianskom Neapole nezahrávam, v SSC sú na to iní hráči. Proti Litve som si veril, naozaj mi strela dobre sadla.”

Vo Vilniuse sa spomenutý kvalifikačný duel hral na umelej tráve. “Tento povrch nám nenarobil nejaké výrazné problémy, veď sme sa na ´umelke´ pred súbojom v Litve pripravovali a trénovali na štadióne pod Dubňom. Aj keď bola rozdielna, rýchlejšia ako v Žiline. výrazný problém s tým nebol. Keď sme si loptu narazili, bol to jednoduchý futbal. Dosiahli sme dôležité víťazstvo do ďalších bojov a pokračovania v našej skupine,” uviedol Hamšík.

Ešte pred spomenutým sobotňajším večerným súbojom v Litve sa uskutočnili zostávajúce dve stretnutia “slovenskej” F-skupiny, v ktorých Slovinsko zdolalo Maltu 2:0 a bitka o Britániu Škótsko – Anglicko sa skončila nerozhodne 2:2. Angličania tak majú na čele “efka” 14 bodov, druhí Slováci tucet, tretí Slovinci 11 a štvrtí Škóti 8 bodov.

Proti Slovinsku bez Škrtela a Ďuricu

“Sledovali sme to. Našťastie, Angličania dokázali v nadstavenom čase druhého polčasu ešte vyrovnať. Bolo by pre nás veľmi nepríjemné, keby Škóti doma vyhrali. Máme to vo vlastných rukách. Čaká nás na začiatku septembra Slovinsko, to bude zápas roka. Ak ten zvládneme, máme teoretickú šancu byť aj na prvom mieste,” skonštatoval s optimizmom Marek Hamšík.

V spomenutom dueli proti Slovinsku však budú chýbať pre trest za žlté karty obaja skúsení stopéri – kapitán reprezentácie Martin Škrtel a jeho dlhoročný spoluhráč zo stredu obrany Ján Ďurica.

“Určite to je pre mužstvo obrovská strata. Sú to piliere obrany, už desať rokov ťahajú našu reprezentáciu. Bohužiaľ, nenastúpia v dôležitom súboji so Slovincami. Musíme ich nejako nahradiť, najlepšie tak, ako sme dokázali v sobotu nahradiť v Litve Adama Nemca a Juraja Kucku. Zvládli sme to aj bez nich,” poznamenal banskobystrický rodák.

Druhé miesto v tabuľke F skupiny

Štyri víťazstvá v rade a 12 bodov slovenskú futbalovú reprezentáciu posunuli až na druhé miesto v tabuľke “efka”. Pre špílmachra slovenskej reprezentácie to bude určite príjemne strávené futbalové leto pred jesenným vyvrcholením kvalifikačných bojov.

“Samozrejme, že áno. Mali sme ťažký začiatok nášho účinkovania v F-skupine – dvoch najsilnejších súperov Anglicko doma a Slovinsko vonku, s ktorými sme prehrali. Teraz sa však otočila karta, my sme tie ´ľahšie´ zápasy zvládli, Slovinci zakopli, sme druhí v poradí a za toto miesto vďační,” dodal Marek Hamšík.