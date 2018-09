Dostavba podchodu na bratislavskej hlavnej stanici sa pre problémy predĺžila o šesť mesiacov

BRATISLAVA 16. septembra (WebNoviny.sk) – Rekonštrukcia bývalého služobného podchodu na Hlavnej stanici v Bratislave na podchod pre cestujúcich by sa mala skončiť koncom tohto roka. Prestavba mala trvať podľa plánov do júla, no práce budú trvať dlhšie takmer o pol roka.

Výťahy na každý perón

„Podchod sa nám trochu predĺžil pre technické problémy, takže do konca roka by mal byť hotový. Podchod realizujeme z bývalého služobného podchodu, odkiaľ budú výťahy na každý perón. Malo to byť v lete, ale pri realizácii vznikli technické komplikácie, ktoré tento čas natiahli,“ informoval generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martin Erdössy počas otvorenia novej čakárne pre cestujúcich s prístupovou halou na bratislavskej hlavnej stanici.

Prestavbu podchodu má spoločnosť Metri, s. r. o., Bratislava uskutočniť za 1,47 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (1,76 mil. eur vrátane DPH). Bývalý služobný podchod sa využíval aj na prepravu imobilných cestujúcich k vlakom, po rekonštrukcii bude z podchodu prístup s výťahmi na všetky nástupištia na hlavnej stanici.

Prestavaný podchod budú naďalej využívať zdravotne znevýhodnení cestujúci, ale po novom aj ľudia s veľkými a ťažkými batožinami či matky s kočíkmi.

Jeden z najväčších problémov cestujúcich

V podchode bude päť výťahov – každý s kapacitou 26 osôb a s nosnosťou dvetisíc kilogramov. Prepravná kapacita všetkých piatich výťahov bude 15 600 osôb za hodinu (kapacita jedného výťahu 3 120 osôb za hodinu).

Po ukončení rekonštrukcie podchodu by mal byť vyriešený jeden z najväčších problémov cestujúcich na jednej z najstarších a najvyťaženejších železničných staníc na Slovensku.