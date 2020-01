Dôverčivá dôchodkyňa prišla o 6-tisíc eur, podvodník sa predstavil ako kamarát jej syna

Policajti vlani v Nitrianskom kraji riešili 24 podvodov, pri ktorých sa stali obeťami seniori. Spolu prišli o takmer 123-tisíc eur. Podvodníci najčastejšie používali overené triky s falošným vnukom, ktorý mal nehodu, alebo súrne potrebuje požičať peniaze. Takýto prípad riešili aj v uplynulých dňoch v Nitre.

Vedela, že sa stala obeťou podvodníka

Ako informovala nitrianska krajská polícia, 84-ročnej žene zavolal údajný kamarát jej syna, ktorý vraj súrne potrebuje požičať peniaze, aby mohol vykonať bankový prevod.

Práve jej syn mu odporučil, aby sa obrátil na jeho mamu, nech mu dá, čo má doma. A dôverčivá žena dala neznámemu mužovi rovných 6 000 eur. Trvalo len pár minút a dôchodkyňa už vedela, že sa stala obeťou podvodníka.

Zlodejom dajú aj celoživotné úspory

Polícia znovu upozorňuje hlavne starších ľudí, aby boli obozretnejší. Ak niekto z blízkych skutočne niečo potrebuje, môže si to vybaviť aj osobne. Podvodníci si dokážu zistiť všetky dôležité informácie o svojich obetiach.

“Vedia mená ich detí, rodinné pomery a ak nevedia, navedú svoju obeť na to, že im ich sami prezradí a ani si to neuvedomí,” upozorňuje polícia. Ľudia v presvedčení, že pomáhajú svojim blízkym odovzdajú do rúk zlodejov často aj celoživotné úspory. V prípade akéhokoľvek podozrenia treba okamžite volať políciu.