Dovolenka v regióne UNESCO na skok od Bratislavy? Neziderské jazero, ako ste ho ešte nezažili

Výnimočnú dovolenku môžete zažiť aj kúsok za hranicami Slovenska. Iba 50 kilometrov od Bratislavy a pár minút od Parndorfu sa nachádza malebná vinárska obec Jois.

Naša redakcia ju navštívila vďaka projektu cezhraničnej spolupráce NemoNet medzi Joisom a malokarpatským mestom Modra.

Netradičná prehliadka viníc

V Joise nás po príchode privítal majiteľ rodinného vinárstva a penziónu Karl Sattler. Pre slovenskú delegáciu pripravil naozaj netradičnú zábavu – výlet do vinohradu na traktore, ktorý bol spojený s ochutnávkou domáceho vína.

Okrem zaujímavostí o pestovaní vína sme sa dozvedeli aj to, že vinicami prechádza náučný chodník s niekoľkými zastávkami, ktorý sa napája na nekonečne dlhé cyklotrasy v regióne. Jazdci s najlepšou kondíciou tu môžu na bicykli zdolať až 500 kilometrov.

Neziderské jazero – tekuté srdce vinárskeho raja

Len čo s nami traktor z viníc dofrčal späť do obce, vydali sme priamo k tekutému srdcu vinárskeho regiónu – Neziderskému jazeru. Pre unikátne vlastnosti pôdy sa v jeho okolí darí viniču lepšie ako inde a miestne vína získavajú mnohé významné ocenenia.

Oblasť, ktorá je zaradená aj do zoznamu lokalít Svetového dedičstva UNESCO, priťahuje miestnych aj zahraničných dovolenkárov. V lete to na jazere vyzerá takmer ako pri mori.

Plavba za letnými zážitkami

V zátoke kotví množstvo jácht a člnov, ktoré si v prístave môžete zapožičať. My sme si brehy Neziderského jazera obzreli v príjemnej dovolenkovej nálade – z motorového člna. Športovo založení turisti však môžu vyskúšať aj kitesurfing či stand up paddling (SUP).

Foto: Zuzana Tichá

Rodiny s deťmi ocenia najmä rozľahlé prírodné kúpalisko a priestor na súkromie. Samozrejmosťou je aj požičovňa ležadiel či bar s občerstvením a pre nadšencov aktívneho relaxu sú k dispozícii aj tenisové kurty.

Po vyhliadkovej plavbe naša výprava zakotvila v prístavnej reštaurácii Seejungfrau s nádherným výhľadom na jazero a bohatou ponukou špecialít z rybieho mäsa.

Purbach – galéria najlepších miestnych vín

Po gastronomickej pauze na obed sme sa presunuli do mestečka Purbach am Neusiedler See, ktoré je od jazera vzdialené len pár minút. Nie náhodou sme zavŕšili náš celodenný výlet za spoznávaním vinárskeho kraja práve v tomto mestečku.

K najväčším lákadlám Purbachu patrí malebná Pivničná ulička (Kellergasse), ktorá turistov vovedie do histórie vinárstva. Lemuje ju 50 kamenných pivníc z 19. storočia, v ktorých sa v minulosti skladovali vína. Ich prehliadka býva spojená s degustáciou vín a kulinárskych špecialít.

Pivničná ulička v Purbachu. Foto: Zuzana Tichá

V regióne sa okrem vína darí aj čerešniam a miestni z nich pripravujú rôzne lahôdky od čokolády až po cestoviny či čerešňovú horčicu.

Vinotéka Haus am Kellerplatz. Foto: Zuzana Tichá

Pred odchodom z mestečka rozhodne nevynechajte návštevu modernej vinotéky Haus am Kellerplatz, v ktorej môžete každý deň ochutnať 64 vybraných druhov vín, alebo si zakúpiť jednu z 350 vinárskych pých leithabergského regiónu, ktoré sú tu na predaj.