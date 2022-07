Draft NHL: Kluby profiligy si vybrali až šesť Slovákov, dočkali sa Sýkora aj Žlnka a nastali i kuriozity (video+foto)

Kluby zámorskej hokejovej NHL si v 1. kole tohtoročného draftu vybrali tri slovenské talenty, v zostávajúcich šiestich kolách prišli na rad ďalšie tri mená.

Už v noci zo štvrtka na piatok sa dočkali Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár, v piatok prišli na rad aj Adam Sýkora, Servác Petrovský a Adam Žlnka.

Draft 2022 sa zapísal do histórie

Draft z júla 2022 sa nezmazateľne zapísal do histórie slovenského hokeja. Krídelník Juraj Slafkovský sa stal jeho jednotkou a vybral si ho klub Montreal Canadiens, ako druhý v poradí bol obranca Šimon Nemec a putuje do New Jersey Devils. V prvom kole z 26. pozície siahli po ďalšom slovenskom útočníkovi Filipovi Mešárovi opäť v kanadskom Montreale.

V 3. kole sa dočkal aj 17-ročný Adam Sýkora, ktorého si vybral tím New York Rangers, bola to prvá voľba „jazdcov“ v tohtoročnom drafte. Až do šiesteho kola čakal Servác Petrovský, napokon si ho zo 185. priečky vybrala Minnesota Wild. A v 7. kole z 204. pozíciu siahla Arizona Coyotes po krídelníkovi Adamovi Žlnkovi.

„Mám veľkú radosť z toho, že si ma vybrala organizácia Rangers. Je to skvelá adresa. Pokúsim sa preraziť tvrdou prácou a šikovnosťou,“ odkázal Sýkora prostredníctvom krátkeho videa.

Nastalo aj niekoľko kuriozít

V tohtoročnom drafte si kluby profiligy vybrali spolu 89 Kanaďanov, 48 Američanov, 27 Švédov, 23 Rusov, 14 Fínov, 9 Čechov, 6 Slovákov aj 3 Lotyšov. Súčasťou výberu boli aj dvaja Rakúšania, dvaja Nemci, jeden Bielorus a jeden Švajčiar.

Draft priniesol so sebou aj niekoľko kuriozít. Tím Los Angeles si v 2. kole vybral syna súčasného generálneho manažéra Montrealu Canadiens Kenta Hughesa, jeho 18-ročný potomok Jack má za sebou jednu sezónu vo vysokoškolskej NCAA.

V treťom kole si zase kanadský tím Vancouver Canucks vybral švédskeho obrancu Eliasa Petterssona, pričom útočníka s úplne rovnakým menom získali „kosatky“ v lete 2017 a aktuálne už je jedným z najlepšie platených hokejistov tejto organizácie. Počas siedmich kôl draftu padlo padlo 20 mien brankár, tímy získali práva na 73 obrancov a 132 útočníkov.