Drony s umelou inteligenciou budú pátrať po nezvestných, majú pokročilé kamery aj snímač teploty

Škótska polícia bude pri pátraní po nezvestných a zraniteľných ľuďoch používať nový systém dronov vybavených umelou inteligenciou. Diaľkovo ovládané stroje používajú pri pátraní pokročilé kamery a umelé neurónové siete, pričom človeka môžu spozorovať až zo vzdialenosti 150 metrov. Ich rozoznávací softvér je pritom natoľko kompaktný, že dokáže fungovať na telefóne.

„Samotný dron má veľmi špeciálne senzory. K dispozícii je veľmi výkonná optická kamera, ktorá nám umožňuje celkom jasne vidieť veci z dobrej výšky. Tiež je k dispozícii snímač teploty, ktorý detekuje teplo,“ vysvetlil inšpektor Nicholas Whyte z jednotky leteckej pomoci polície v Škótsku.

Drony, ktoré sú charakteristické modrým blikajúcim svetlom, sú výsledkom spolupráce polície, spoločnosti Thales a University of the West of Scotland (UWS).

Stačí malé množstvo pixelov

Dáta, ktoré drony zbierajú, spracúvajú v reálnom čase a ich technológia sa v podstate učí za pochodu, píše spravodajský portál BBC. Ich softvér dokáže rozlíšiť osobu, zviera alebo vozidlo iba z malého množstva pixelov v obrovskej pohyblivej farebnej snímke.

Podľa dekana Fakulty počítačových, inžinierskych a fyzikálnych vied UWS Carla Schaschkeho môže zariadenie zachytiť niekoho z väčšej vzdialenosti vďaka nepretržitému zobrazovaniu snímok.

„Robí to tak vďaka tomu, že sa mu zobrazujú obrazy, mnoho obrazov, znovu a znovu, až kým nerozozná, čo je daný objekt, v podstate z každého uhla,“ uviedol. Vývojári naučili technológiu rozoznávať ľudí s pomocou stoviek hodín záznamov policajtov v rôznom oblečení, pozíciách a situáciách.

Nasadili tri drony

Na prevádzkovanie dronu pri pátraní stačia len dvaja policajti – jeden, ktorý ho bude ovládať, a druhý, aby používal rozoznávací softvér.

Ako uviedol Barry Connor z oddelenia technológií a inovácií Thalesu, systém je navrhnutý tak, aby zmiernil záťaž na jeho používateľov.

Polícia nasadila v Škótsku už tri takéto drony. Formálne systém spustí vo štvrtok v Glasgowe počas technologického summitu inovačného centra CENSIS, ktoré sprostredkovalo spoluprácu polície, Thalesu a spomínanej univerzity.