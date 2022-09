Drony sledovali muničné sklady aj presuny vojenskej techniky, podľa Naďa išlo niekomu vyslovene o zber informácií

Drony sledovali vojenské objekty a ciele na Slovensku. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) to uviedol po vládnom schválení návrhu, aby príslušníci ozbrojených síl SR (OS SR) a vojenská polícia mohli zneškodniť bezpilotné lietadlá.

„Môžem potvrdiť, že sme zachytili veľmi vysoké množstvo používania bezpilotných prostriedkov v blízkosti začiatku vojny na Ukrajine a potom po začiatku vojny a zistili sme, že potrebujeme urobiť také kroky, aby sme mohli prerušiť let týchto dronov, ktoré narúšajú bezpečnosť vojenských objektov alebo presunu vojenskej techniky,“ uviedol na tlačovej konferencii minister obrany.

Išlo o zber informácií

Podľa ministra obrany na Slovensku zaznamenali aj veľké bezpilotné lietadlá. Sledovali najmä náklad vojenskej techniky, jeho prevoz, umiestnenie muničných skladov a vojenské základne.

„My máme prostriedky, aby sme vedeli určiť, kadiaľ dron letel, aká bola trajektória, odkiaľ bol ovládaný a môžem povedať, že boli používané aj veľké vysoko-sofistikované drony. Sledovali sme trajektóriu a vidíme, že tie drony kopírujú vojenské základne. To vôbec nie je záujem nejakých civilov, ktorí to majú ako hobby, ale je to vyslovene zber informácií. Dialo sa to po celom Slovensku,“ povedal Naď.

Pokuta bude drahšia

Návrh má dať vojenskému policajtovi kvalitatívne rovnaké oprávnenia, akými má disponovať profesionálny vojak, a to v záujme zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany vojenských objektov a priestorov, vojenských konvojov a vojenských transportov pred zakázanou činnosťou bezpilotných lietadiel.

„S cieľom odradiť potenciálnych priestupcov od páchania priestupkov, ktoré predstavujú značnú hrozbu pre obranu a bezpečnosť štátu, a sprísnenia sankčného postihu za ich spáchanie, sa navrhuje doplnenie možnosti uloženia pokuty v blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur,“ uviedlo MO SR.