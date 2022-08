Druhý život oblečeniu – Značka Vanish opäť podporila iniciatívu Ekocharita Slovensko Slovensku

Podobne ako minulý rok sa značka Vanish rozhodla podporiť iniciatívu neziskovej organizácie Ekocharita Slovensko Slovensku. Ich spoločným cieľom je prispievanie k udržateľnosti našej planéty prostredníctvom vytvorenia opätovnej šance pre oblečenie. Aj vy môžete túto iniciatívu tento rok znovu podporiť.

Spoločný projekt – Dobrá vec sa podarila !

Minulý rok sa počas mesiacov jún a júl podarilo vďaka spolupráci Ekocharita Slovensko Slovensku a značky Vanish získať 18 000 eur. Z každého predaného produktu od značky Vanish poputovalo 0,15 eur na dobrú vec. Financie sa rozdelili na výrobu nových a unikátnych kontajnerov Ekocharity (v hodnote 15 000 eur) a ako podpora komunitného centra Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na projekt komunitárnej práčovne (v hodnote 3 000 eur). Výroba takýchto kontajnerov je náročná a výrobné ceny sa zvyšujú.

Foto: Vanish.

„Sme preto veľmi radi, že sa počas letného projektu podarilo získať túto sumu, ktorá nám umožnila dať vyrobiť ďalších 12-15 kusov zberných kontajnerov,” hovorí Juraj Kunák z Ekochairty a dodáva: „Veľmi si ceníme túto jedinečnú spoluprácu, v rámci ktorej pôjde časť darovanej sumy aj priamo nášmu partnerovi, Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na ich projekt komunitnej práčovne.” Spoločne sa rozhodli tento projekt uskutočniť aj tento rok, kedy počas augustového mesiaca poputuje 0,15 eur z každého predaného výrobku Vanish do organizácie Ekocharita.

Čo môžem spraviť ja?

Základom je racionálne nakupovanie, pravidelná starostlivosť a po vynosení aj správna separácia. Po vynosení oblečenia ho zabaľte do vriec a odneste do najbližšieho kontajnera Ekocharita. Tým vy sami viete prispieť k ochrane životného prostredia. Naučte sa, ako sa má správne starať o oblečenie.

Dôležité je vedieť na akej teplote, otáčkach a na akom pracom cykle sa má oblečenie prať, aby sa nezničilo. Zároveň je potrebné vedieť vyberať pracie prostriedky a aj ich správne používať. V tomto prípade platí – menej je viac, ale iba v prípade správneho výberu kvalitného pracieho prostriedku.

Foto: Vanish.

Pre udržateľnosť a životné prostredie

Téma udržateľnosti sa týka každého z nás a prispieva k nej aj značka Vanish.

Kateřina Přinosilová, brand manažérka pre značku Vanish vysvetľuje: „Citlivo vnímame alarmujúcu situáciu so znečisťovaním životného prostredia a odpadmi. Chceme prispieť k trvalej udržateľnosti našej planéty. Preto sa snažíme viesť ľudí k tomu, aby zbytočne neplytvali prírodnými zdrojmi a snažili sa správne starať o svoje oblečenie. Veríme, že správna starostlivosť pomocou našich produktov predĺži životnosť oblečenia.“ A dodáva: „V súlade s týmto presvedčením sme sa znovu rozhodli podporiť organizáciu Ekocharita aj tento rok. Na jej aktivity venujeme 15 centov z každého produktu značky Vanish, ktorý sa predá na Slovensku v priebehu augusta 2022.“

Značka Vanish aplikuje misiu udržateľnosti aj do výroby svojich produktov. Projekt udržateľného rozvoja Vanish si dal celosvetový záväzok do roku 2030, kedy sa bude snažiť o zníženie spotreby plastov pri výrobe o 50%. Zároveň budú obaly výrobkov obsahovať minimálne 25% podiel recyklovaného plastu – rePET – pričom všetkých 100% obalov bude recyklovateľných alebo znovu použiteľných. Od roku 2022 pridali 25 % recyklovaného plastu do tekutých Vanish produktov, čím sa im podarí ušetriť až 1 116 ton plastu.

Nové gély a zlepšené zloženie práškov

Nová rada koncentrovaných gélov – Vanish Oxi Action Gél na bielenie a odstránenie škvŕn (biely na bielu bielizeň) a Vanish Oxi Action Gél na odstránenie škvŕn (ružový na farebnú bielizeň) prichádza tento rok na slovenský trh.

Gély sú vysoko praktické a účinné vďaka koncentrovanému zloženiu a zároveň sú v menších obaloch v porovnaní s predchádzajúcimi výrobkami Vanish Oxi Action, na ktorých sa spotrebovalo menej plastu počas výroby, čím prispievajú aj k ochrane životného prostredia.

Značka Vanish uvedie na trh aj vylepšené zloženie práškov – Vanish Oxi Action prášok na odstránenie škvŕn (ružový na farebnú bielizeň) a Vanish Oxi Action prášok na bielenie a odstránenie škvŕn (na bielu bielizeň). Nové zloženie práškov posilňuje ochranu vlákien a farieb (Vanish Oxi Action ružový prášok) a má lepší bieliaci účinok (Vanish Oxi Action biely prášok).

Prečo pravidelne používať výrobky Vanish?

Výrobky Vanish Oxi Action minimalizujú nepríjemné pachy, odstraňujú škvrny a nemusíte sa báť, že poškodíte funkčnosť oblečenia a to aj pri nízkych teplotách. Molekuly aktívneho kyslíka zanechajú vašu bielizeň hygienicky čistú. Môžete si tak obľúbené kúsky oblečenia vychutnávať čo najdlhšie.