Dubovská zajazdila v Jasnej svoj životný výsledok, kopce pod Chopkom dobre pozná

Okrem dvojice domácich reprezentantiek Petry Vlhovej a Petry Hromcovej sa na víkendových pretekoch Svetového pohára žien v zjazdovom lyžovaní v Jasnej predstavila ešte jedna takmer domáca pretekárka – 29-ročná Martina Dubovská.

Rovnako ako Vlhová žije v neďalekom Liptovskom Mikuláši, no už viac ako jednu dekádu reprezentuje Česko. A v domácom prostredí dosiahla svoj zatiaľ najlepší výsledok vo Svetovom pohári.

Svahy poznala veľmi dobre

V sobotňajšom slalome sa prebojovala do elitnej desiatky a v konečnom účtovaní obsadila ôsmu priečku. Nikdy v minulosti sa v SP tak vysoko nedostala, bola deviata či desiata. Nikdy však ôsma. „Dopadlo to všetko skvele, urobila som pre to maximum. Lepšia som doteraz ešte nebola, je to výborné,“ povedala po skončení sobotňajšieho slalomu Martina Dubovská.

Na preteky v mimoriadne známom prostredí sa tešila a znalosť svahov pod Chopkom pretavila do životného výsledku. „Zúročila som aj to, že tento kopec dobre poznám. Mám to tu najazdené,“ priznala.

Mala štartovať až v nedeľu

Martina Dubovská sa špecializuje na slalom a podľa pôvodného plánu mala v Jasnej štartovať až v nedeľu. V piatok však prišla správa o zmene programu a presune jej disciplíny na sobotu. Musela sa preto prispôsobiť. „Zmenu som nemohla ovplyvniť, takže som sa s tým len zmierila. Príprava na preteky mi vyšla a dopadlo to dobre,“ žiarila spokojnosťou pretekárka, ktorá sobotňajší výsledok venovala nedávno zosnulej mame.

Na preteky do Jasnej sa síce nedostali fanúšikovia, no pretekárky vrátane Dubovskej sa tu cítili dobre. „Ľudia sú tu úžasní a všetkým sa musím poďakovať za podporu. Napriek obmedzeniam a absencii fanúšikov tu bola skvelá atmosféra, boli to veľmi vydarené preteky,“ dodala Slovenka, ktorá od 16 rokov reprezentuje Česko.