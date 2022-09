Dúbravka je stále zranený a v tíme ho vystrieda Plach, Slovákov čaká duel proti výberu Azerbajdžanu

V kádri slovenskej futbalovej reprezentácie v deň domáceho stretnutia proti výberu Azerbajdžanu v 3. skupine C-divízie Ligy národov prišlo k zmene na brankárskom poste. Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), zraneného Martina Dúbravku v tíme nahradil František Plach. Skúsený Dúbravka opúšťa výber SR a vracia sa do Anglicka do klubu Manchester United, v ktorom aktuálne hosťuje.

„Martin prišiel na zraz zranený po zrážke so spoluhráčom na tréningu, stalo sa to šesť dní pred zrazom. Obdržali sme aj materiál, kompletnú magnetickú rezonanciu. Chceli sme, aby tu s nami bol, nakoľko sú to prvé zápasy pod novým koučom, aby sme tu boli všetci spolu, on sa socializoval a tým by sme urýchlili jeho liečbu. Postupne sme zistili, že ho nestihneme doliečiť do predpokladaného času, tak sme sa s klubovým lekárom dohodli, že ho posielame späť do jeho prostredia, kde bude pokračovať jeho liečba,“ ozrejmil lekár slovenského národného mužstva Ján Baťalík.

Slováci už vo štvrtok o 20.45 h absolvujú v Trnave duel proti výberu Azerbajdžanu, o tri dni neskôr v srbskom meste Bačka Topola vyzvú reprezentáciu Bieloruska.