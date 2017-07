Martikán jasne zvíťazil na svetovom pohári v Markkleebergu, zaknihoval jubilejný triumf

MARKKLEEBERG 2. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Michal Martikán sa stal víťazom pretekov C1 v rámci 3. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Markkleebergu. Martikán vo finále dosiahol výsledný čas 100,88 s a Nemca Siderisa Tasiadisa zdolal o 69 stotín sekundy.

Skúsený dlhoročný reprezentant Martikán tri bránky pred cieľom “ťukol”, ale napokon ho 2 trestné sekundy neobrali o víťazstvo. Tretie miesto si v dramatických pretekoch vypádloval Brit Adam Burgess s odstupom 88 stotín za víťazom.

Beňuš a Slafkovský bez finále

Martikán predtým suverénnym spôsobom zvládol aj semifinálovú jazdu, ale ďalší dvaja Slováci Matej Beňuš a Alexander Slafkovský tentoraz do najlepšej desiatky neprenikli. Beňuša klasifikovali na 12. mieste, Slavkovský skončil šestnásty. Na čele Svetového pohára je po troch z piatich pretekov Nemec Tasiadis, Beňušovi priebežne patrí druhá priečka, Martikán je šiesty.

Práve strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro Beňuš pred týždňom v Augsburgu zvíťazil a Martikán po 7 dňoch na inej nemeckej vode v Markkleebergu nadviazal na jeho triumf. Svetový pohár vo vodnom slalome pokračuje až po letnej prestávke záverečnými dvomi podujatiami v talianskej Ivrey (1.-3. 9.) a finálovými pretekmi v španielskom Seu d´Urgell (8.- 10. 9.).

Jubilejný dvadsiaty triumf

Fenomenálny vodák z Liptova, už 38-ročný Martikán, si v Markkleebergu pripísal jubilejný dvadsiaty triumf v pretekoch Svetového pohára v kariére a dovedna 41. pódiové umiestnenie (20-8-13). Nestarnúci Martikán je aj päťnásobným víťazom celkového poradia Svetového pohára (1998, 2000, 2001, 2006, 2014), z olympijských hier má 5 medailí (2-2-1), z majstrovstiev sveta 19 (12-3-4) a z majstrovstiev Európy 21 (14-5-2).

“Je to krásne. Mám veľmi dobrý pocit, lebo víťazstvá neprichádzajú každý deň. Milujem rovnako tento šport aj po rokoch a ešte viac, keď dokážem zvíťaziť. Vodný slalom sa zmenil od čias, keď som bol na vrchole. Ťažko sa to porovnáva. Myslím si, že stále viem byť dosť rýchly na to, aby som aj na náročných tratiach, akou bola táto v Markkleebergu, bol konkurencieschopný mladým,” uviedol Michal Martikán vo videorozhovore zverejnenom na fejsbukovom profile Planet Canoe.

V ženskej K1 triumf Funkovej

Slovenská reprezentantka Jana Dukátová skončila piata vo finále kategórie K1. Dukátová dosiahla výsledný čas 112,22 s, keď zaznamenala jeden chybný prejazd – bránkou číslo 4. Aj v prípade čistej jazdy s redukciou 2 trestných sekúnd by však zostala piata. Štvrtá žena vlaňajších olympijských hier v Riu de Janeiro Dukátová nenadviazala na minulotýždňové druhé miesto z 2. kola SP v Augsburgu.

Rovnako ako pred siedmimi dňami v Augsburgu, aj v Markkleebergu sa ženská “kájednotka” skončila triumfom Ricardy Funkovej. Dvadsaťpäťročná Nemka vo finále predviedla bezchybnú jazdu a zvíťazila s náskokom 2,46 s pred Austrálčankou Jessicou Foxovou.

Tretia skončila Slovinka Eva Terceljová. Funková zvíťazila aj v semifinále a opäť potvrdila, že mieri za obhajobou celkového prvenstva v SP. Medzi desiatku finalistiek neprenikla druhá Slovenka. Skúsená Elena Kaliská obsadila v semifinále 17. priečku, od hranice postupu ju delili vyše tri sekundy.

3. KOLO SP v MARKKLEEBERGU (NEM.)

C1 muži – finále: 1. Michal Martikán (SR) 100,88 (0) , 2. Sideris Tasiadis (Nem.) 101,57 (2), 3. Adam Burgess (V. Brit.) 101,76 (0), 4. Benjamin Savšek (Slovin.) 101,93 (2), 5. Denis Gargaud Chanut (Fr.) 103,17 (2),…12. Matej Beňuš 105,09 (2), 16. Alexander Slafkovský (obaja SR) 106,60 (4) – v semifinále, nepostúpili do finále

K1 ženy – finále: 1. Ricarda Funková (Nem.) 103,85 (0), 2. Jessica Foxová (Aus.) 106,31 (0), 3. Eva Terceljová (Slovin.) 109,17 (0),…5. Jana Dukátová 112,22 (2),…17. Elena Kaliská (obe SR) 117,84 (2) – v semifinále, nepostúpila do finále