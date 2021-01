Dumoulin nezvládal tlak v profipelotóne, na čas si dá pauzu a do súťaženia sa už možno vôbec nevráti

Holandský jazdec Tom Dumoulin z tímu Jumbo-Visma sa rozhodol oddýchnuť si od súťažnej cyklistiky. Tridsaťročný rodák z Maastrichtu si takú cestu vybral ako formu na zvládanie tlaku, ktorá leží na jeho ramenách v profipelotóne.

Priznal, že v ostatnom čase tento nápor nezvládal. „Musím prísť na to, čo ako cyklista chcem. Prináša to so sebou neustály tlak a očakávania z rôznych strán,“ objasnil Dumoulin.

Z ramien si sňal balvan

O minimálne dočasnom prerušení kariéry informoval iba niekoľko dní po tom, ako ho tím Jumbo-Visma po boku krajana Stevena Kruijswijka, Belgičana Wouta van Aerta a Slovinca Primoža Rogliča vybral za účastníka tohtoročnej Tour de France. „Cítim sa ako keby mi niekto z ramien sňal stokilogramový batoh,“ prezradil v sobotu Holanďan.

Dumoulin v roku 2017 vyhral prestížne etapové preteky Giro d’Italia, rok predtým získal na OH v brazílskom Riu de Janeiro striebro v časovke jednotlivcov. V ostatnom čase mal viacero zdravotných problémov. Naznačil, že do profipelotónu sa už možno nevráti: „Ktovie, k čomu moja pauza povedie?“

Priznal problémy

Už koncom októbra 2020 Dumoulin priznal isté problémy. Pred 8. etapou pretekov Vuelta a Espaňa totiž z podujatia odstúpil. „Nedávalo mi to viac zmysel. Som unavený, prázdny a bez energie. Mal som nabitý kalendár po letnom reštarte sezóny. Už na začiatku Vuelty som sa cítil unavený a ten pocit vo mne pretrval,“ uviedol vtedy na vysvetlenie Dumoulin.

Holanďan skončil siedmy na minuloročnej Tour de France, kde výdatne pomáhal Primožovi Rogličovi v boji o celkové víťazstvo. To sa napokon nepodarilo, favorizovaný Slovinec sa v záverečnej časovke musel skloniť pred mladším krajanom Tadejom Pogačarom.