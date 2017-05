Dumoulin si víťazstvom v 14. etape Giro d’Italia upevnil líderskú pozíciú

OROPA 20. mája (WebNoviny.sk) – Holandský cyklista Tom Dumoulin zvíťazil v sobotňajšej 14. etape v horskom dojazde na kopec Oropa a upevnil si vedenie na prvom z tohtoročnej trojice podujatí Grand Tour Giro d’Italia 2017.

Štyri kilometre pred koncom 11,8 km dlhého stúpania s priemerným sklonom 6,2 % sa jazdec tímu Sunweb odpútal od vedúcej skupiny spolu s členom Kaťuše-Alpecin Ilnurom Zakarinom a ruského rivala tesne pred cieľom výrazne prešpurtoval.

Dumoulin vyhral s náskokom troch sekúnd pred Zakarinom, na treťom mieste skončil s odstupom deviatich sekúnd španielsky vrchársky špecialista vo farbách družstva Sky Mikel Landa. Veľký favorit na celkové prvenstvo Nairo Quintana z Kolumbie (Movistar) sobotňajšiemu tempu nestačil a obsadil štvrtú priečku s mankom 14 sekúnd.

Dumoulin na čele celkovej priebežnej klasifikácie zvýšil náskok pred Quintanom na 2:47 min, na tretej priečke figuruje Francúz Thibaut Pinot (FDJ) so stratou 3:25 min. Pinot v sobotu skončil piaty s odstupom 35 sekúnd za Dumoulinom. Domáci ašpirant na triumf a obhajca vlaňajšieho prvenstva Vincenzo Nibali figuruje na štvrtom mieste (+3:40 min). V nedeľu je na storočnicovom Gire na programe 15. etapa z Valdenga do Bergama s dĺžkou 199 km. Pätnásta kapitola v sebe zahŕňa len dve menšie kategorizované stúpania, ktoré by nemali priniesť posuny v celkovej klasifikácii.

GIRO D’ITALIA 2017

14. etapa (Castellania – Oropa, 131 km): 1. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb 3:02:34 h, 2. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +3 s, 3. Mikel Landa (Šp.) Sky +9, 4. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +14, 5. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +35, 6. Adam Yates (V Brit.) Orica-Scott +41

Poradie po 14. etape: 1. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb 59:31:17 h, 2. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +2:47 min, 3. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +3:25, 4. Vincenzo Nibali (Tal.) Astana +3:40, 5. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +4:24, 6. Bauke Mollema (Hol.) Trek-Segafredo +4:32

Bodovacia súťaž: 1. Fernando Gaviria (Kol.) Quick-Step Floors 315 bodov, 2. Jasper Stuyven (Belg.) Trek-Segafredo 192, 3. Sam Bennett (Ír.) Bora-Hansgrohe 117