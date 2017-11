Duo Twiins roztancovalo žiakov a študentov na východnom Slovensku

PREŠOV 11. novembra (WebNoviny.sk) – Takéto prerušenie vyučovania by si asi želali všetci žiaci. Šťastie sa ale usmialo na dve konkrétne školy, a to Súkromnú základnú školu DSA na Mukačevskej ulici 1 v Prešove, a na Súkromné Gymnázium DSA na Komenského 40 v Sabinove. Namiesto sedenia v laviciach sa školáci presunuli do telocvične kde ich roztancovali krásne dvojičky Nízlové z dua Twiins.

Študenti uvítali spestrenie dňa

Študenti Gymnázia vyučovanie prerušené nemali, keďže v deň koncertu mali práve deň otvorených dverí, ale spestrenie dňa uvítali. Spievajúce dvojičky sa zhodli, že sa vrátili v čase späť do základnej školy a vystúpenie pred deťmi si naozaj užili.

„Spievalo sa nám úžasne, ani sa nedá povedať kde lepšie. Na základnej škole mali deti s nami diskotéku kde sa vyskákali, a na gymnáziu sme sa neskutočne nasmiali, mali tam totiž niekoľko showmanov, s ktorými bola veľká sranda. Keby boli za našich čias takéto školy, určite sme tam.“

Prekvapenie pre Twiins-ky

Prekvapenie pre žiakov v podobe koncertu nebolo posledné. Podľa riaditeľa pre komunikáciu Slavomíra Maličkaya hodlá DSA v tomto trende pokračovať. “Akcia bola svieža a perfektná, pre deti to bolo niečo nové a iné. Zažili niečo, čo nemajú v živote na dennom poriadku, a veľmi sa tešili z času, ktorý s nimi speváčky strávili. Fotili sa a trpezlivo podpisovali takmer dve hodiny.“

Prekvapenie čakalo aj na dvojičky, na základnej škole v Prešove mohli vyskúšať školskú jedáleň. „Kuchyňa bola výborná, parené buchty sme mali naposledy asi na strednej škole, ale tieto chutili naozaj ako od babičky, sú tu naozaj veľmi šikovné pani kuchárky. A gulášová polievka bola tiež úžasná.“

Filozofiou súkromných škôl DSA je vytvoriť žiakom také tvorivé prostredie, v ktorom získajú vzťah k učeniu sa jazyka, nadobudnú základy logického myslenia a vzťah k technike, ktorý neskôr budú môcť zúročiť počas štúdia na strednej odbornej škole, gymnáziu, alebo vysokej škole.