Durant možno vymení americké palubovky za európske, poslednú sezónu by rád odohral za FC Barcelona

Jedného z najlepších basketbalistov súčasnosti Kevina Duranta by fanúšikovia tohto športu mohli vidieť aj na európskych palubovkách.

Dvojnásobný šampión NBA sa v rozhovore so svojím bývalým spoluhráčom Sergom Ibakom vyjadril, že by poslednú sezónu svojej kariéry chce odohrať mimo amerického kontinentu. Rodák z Washingtonu má už aj predstavu, kde by to malo byť.

Poslednú sezónu by rád odohral v zahraničí

„V mojej poslednej sezóne by som chcel hrať v zahraničí. Jedného dňa by som rád hral za FC Barcelona. Španielská liga je druhá najlepšia na svete. Jej zápasy takisto ako v Eurolige vyzerajú veľmi zábavne. Neviem naisto povedať, či to urobím, ale bolo by super zažiť takúto skúsenosť,“ vyjadril sa 31-ročný Durant v Ibakovej relácii s názvom „Ako hladný si ty?“.

Durant tiež priznal, že svoje úspechy dosiahol veľmi skoro a uvidí, či toho dokáže ešte viac. Dvakrát získal cenu pre najužitočnejšieho hráča finálovej série NBA, desaťkrát si zahral v Zápase hviezd a tiež je dvojnásobným olympijským šampiónom.

Na jeho vyjadrenie prostredníctvom twitteru reagoval aj španielsky reprezentant Nikola Mirotič. Ten napísal: „Je to len šialený sen, pokiaľ to neurobíš!“

Basketbalista sa zotavuje z operácie

Durant sa v týchto dňoch zotavuje z júnovej operácie Achillovej šľachy, ktorú si roztrhol v piatom finálovom zápase predošlého ročníka NBA.

Medzičasom prestúpil do Brooklynu Nets, v ktorého drese si však na svoju premiéru musí ešte počkať. Svoju kariéru v zámorskej profilige začal v Seattli, ktoré sa následne presťahovalo do Oklahomy City. Za Thunder odohral osem sezón a naposledy zbieral úspechy v tíme Golden State Warriors.