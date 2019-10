Dvojročný chlapček spadol do 180-metrovej studne, ani po dvoch dňoch ho nedokázali vytiahnuť

Rozsiahla operácia na záchranu dvojročného chlapčeka, ktorý v indickom štáte Tamilnádu spadol do úzkej studne, vstúpila už do tretieho dňa. Sujith Wilson sa pôvodne zasekol v hĺbke 10 metrov, postupne však padá čoraz nižšie, pričom studňa je hlboká až 180 metrov. Záchranári k nemu pumpujú kyslík, pre vrstvy bahna však nedokážu odhadnúť jeho zdravotný stav, v určitom momente však zachytili jeho dýchanie. Do opustenej studne spadol v piatok, keď sa hral s kamarátmi. Informuje o tom britská BBC.

Pomocou ťažkej techniky teraz záchranári hĺbia paralelnú druhú dieru, aby sa k chlapcovi dostali. Predchádzajúce pokusy vytiahnuť ho s pomocou lana totiž neboli úspešné. Problémy záchranárom spôsobuje aj tvrdá zem.

India oslavuje v týchto dňoch sviatok svetla Díválí a príbeh chlapca si získal širokú pozornosť na sociálnych sieťach. Za jeho záchranu sa ľudia modlia v chrámoch, mešitách aj kostoloch. V júni pritom napriek dvojdňovému úsiliu záchranárov po páde do studne zahynulo dieťa v indickom štáte Pandžáb. Ľudia preto v súvislosti s incidentmi vyzývajú na zavedenie pokút pre tých, čo nechajú odokryté studne.