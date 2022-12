Dvorský je Batman a Černik mašina, expert pred MS v hokeji do 20 rokov hodnotil aj Slovákov

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov sú každoročne prehliadkou talentovaných hráčov a nádejí pred nasledujúcim draftom nováčikov do zámorskej NHL.

Dvorský hrozbou aj bez puku

Inak to nebude ani na MSJ 2023 a expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News vybral 12 účastníkov turnaja, ktorí patria medzi vysoko hodnotených mladíkov v súvislosti s budúcoročným draftom. Sú medzi nimi slovenskí útočníci Dalibor Dvorský, Samuel Honzek a Alex Čiernik.

„Dvorský je jeden z najlepších zakončovateľov vo svojom ročníku je hrozbou aj bez puku na hokejke. Dokáže sa uvoľniť a zostať voľný na prihrávku od spoluhráčov. Má prvotriednu strelu a dokáže skórovať z akéhokoľvek miesta v útočnom pásme proti rovesníkom. Ukázal aj schopnosti nahrávača. Mal by byť jeden z najlepších Slovákov na turnaji,“ napísal Ferrari o 17-ročnom Zvolenčanovi, ktorý pôsobí vo švédskom druholigovom klube AIK Štokholm.

Excelentná sezóna Honzeka

„Čiernik nie vždy dostane toľko uznania, koľko si zaslúži ako Dvorského nahrávač, ale je to mašina. Hrou vo vysokom tempe a po celej dĺžke klziska ťahá svoju formáciu. Keby mohol byť občas sebeckejší s pukom na hokejke, mohol by byť najužitočnejší hráč slovenského tímu. Jeho sila je v tom, že dokáže vystreliť aj prihrať a svojou rýchlosťou robí problémy obrancom. Sledujte Dvorského góly, lebo takmer určite padnú po prihrávkach Čiernika,“ myslí si expert o 18-ročnom krídelníkovi švédskeho Södertälje SK. Označil ho ako Robina pri Dvorskom ako Batmanovi.

„Slovensko má najviac draftových nádejí zo všetkých tímov a Honzek bude chcieť ukázať, že patrí do rovnakej kategórie ako Dvorský a Čiernik. Jeho sezóna vo WHL bola doposiaľ excelentná. Využíva svoju robustnú postavu, aby si pokryl puk a vďaka tomu je rozdielový hráč. Okrem toho je inteligentný nahrávač, dokáže zakončiť a má solídnu strelu. Na základe prípravy by mal hrať v prvom útoku,“ uviedol Ferrari k 18-ročnému Trenčanovi, ktorý žiari vo Vancouveri Giants z kanadskej juniorskej WHL. Je najlepší hráč tímu so 17 gólmi, 26 prihrávkami aj 43 bodmi.