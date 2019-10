Dzurindova vláda by predala aj vlastné gate, Gorila podľa Pellegriniho nie je o Ficovom vypití koly

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) víta, že sa na svetlo dostala aj nahrávka, ktorá pravdepodobne korešponduje s prepismi, ktoré vyvolali vlnu kritiky pred voľbami v roku 2012.

Privatizácia a provízie

V prepisoch sa podľa Pellegriniho hovorí, ako sa za pomoci vlády Mikuláša Dzurindu drancoval štátny majetok, privatizovalo sa a dávali sa provízie.

Predseda Smeru-SD Robert Fico, naopak, podľa Pellegriniho neporušil zákon a môže pokojne spávať. „Som s tým v poriadku, lebo nám to ukazuje, ako vtedy fungovali predstavitelia vlády, a chvalabohu, že už nepokračujú, lebo by predali aj vlastné gate asi,“ povedal novinárom v reakcii na nahrávku.

Padni komu padni

Pasáž, v ktorej vystupuje predseda Smeru-SD Fico, podľa Pellegriniho predstavuje len zlomok nahrávky. „Obsah je podľa mňa taký, že môže pokojne spať, lebo nezaznelo nič, čo by hovorilo o porušení zákona,“ uviedol predseda vlády a dodal, že to, čo tam rozpráva a to, že bol v byte spomínanom v kauze, je úplne to najmenej a irelevantné. Pellegrini nevidí dôvod vyvodzovať niečo voči predsedovi Smeru.

Podľa Pellegriniho Gorila nie je o vypití koly Roberta Fica. „Gorila nemá nič s mojou vládou. Dáva obraz občanom, ako Dzurinda, Malchárek a Mikloš vládli,“ dodal premiér s tým, že vyšetriť treba všetky podozrenia, ktoré z Gorily vyplývajú. „Padni komu padni,“ uviedol. Jirko Malchárek pôsobil v druhej vláde Mikuláša Dzurindu ako minister hospodárstva, Ivan Mikloš ako minister financií.