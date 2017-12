E-Health je podľa Krajčího „spackaný“ štátny IT projekt a máme sa pripraviť na veľké problémy

BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) – V prípade elektronického zdravotníctva (eZdravie) ide o ukážkový príklad „spackaného“ štátneho IT projektu. Vyhlásil to vo štvrtok na brífingu poslanec hnutia OĽaNO a tieňový minister zdravotníctva Marek Krajčí. Od 1. januára 2018 má začať fungovať elektronické zdravotníctvo.

„Mali by sme sa tešiť, pretože vieme, že tento systém má potenciál ušetriť veľké zdroje a zároveň má ambíciu zefektívniť aj prácu našich lekárov. Žiaľ, skôr sa musíme pripraviť na veľké problémy,“ povedal.

Ako poukázal Krajčí, systém elektronického zdravotníctva sa na Slovensku zavádza už od roku 2008 a doteraz stál podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) 87,7 mil. eur.

Testovacia prevádzka systému

Spomínané eZdravie bude podľa Krajčího od začiatku budúceho roka nie v ostrej prevádzke, ale v testovacej prevádzke. „Avšak paradoxne podľa zákona budú lekárom hroziť až likvidačné sankcie,“ dodal tieňový minister zdravotníctva OĽaNO.

Podľa Krajčího softvér, ktorý sa teraz narýchlo zavádza, nebol v dostatočnom časovom predstihu testovaný, nerobili sa záťažové testy. „A teda predpokladáme, že v ostrej prevádzke môžu nastať vážne výpadky. Systém už teraz má v implementácii množstvo problémov a ďalšie problémy vyplávajú lekárom na povrch, keď ho začnú v ostrej prevádzke používať,“ povedal.

Krajčí objasnil, že ak lekár urobí vyšetrenie, musí ho okamžite zapísať do systému, keď tak neurobí, hrozí mu pokuta až 663 eur.

„Viete si predstaviť, že v takomto strese lekári majú fungovať? Ďalší problém je ten, že v súčasnosti v ambulanciách lekárom veľmi pomáhali sestry, zapisovali mnohé veci do dokumentácie, teraz to nebude možné. Všetko bude do systému musieť nahadzovať lekár,“ konštatoval poslanec.

Minimum ambulatných lekárov

Problémom je podľa Krajčího aj to, že cez elektronický preukaz zdravotného pracovníka je v súčasnosti pripojených minimum ambulantných lekárov. „Softvérové firmy pripojenie všetkých ambulancií do konca roku označujú za nereálne. V nemocniciach by mohol byť stav o niečo lepší, avšak aj tam nebudú zapojené všetky počítače,“ upozornil poslanec.

Hnutie OĽaNO sa pripája k výzve lekárov, aby sa buď definovala dobrovoľnosť pripojenia, alebo aspoň prechodné obdobie, kedy by sa upustilo od sankcií za nepripojenie.

Termín zavedenia systému elektronického zdravotníctva do praxe sa v minulosti už niekoľkokrát posúval, ďalší odklad termínu rezort zdravotníctva nepovažuje za správny.

Postupný nábeh systému

„Súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva spolu s NCZI urobili od svojho nástupu mnoho opatrení smerujúcich k tomu, aby do systému eZdravie od 1. januára 2018 mohli byť poskytovatelia pripojení. Ministerstvo si uvedomuje aj objektívne dôvody, pre ktoré sa nie všetci poskytovatelia dokázali pripojiť včas a na tieto bude prihliadať,“ objasnila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Rezort zdravotníctva už viackrát verejne deklaroval, že predpokladá postupný nábeh systému eZdravie.

„Tak ministerstvo zdravotníctva, ako aj NCZI veľmi pozorne počúvajú názory lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Žiadny lekár sa nemusí obávať nijakej neadekvátnej penalizácie za to, že bude na systém elektronického zdravotníctva nabiehať postupne, ak mal na svojej strane relevantné prekážky. Rovnako to bolo aj v iných krajinách, ktoré zavádzali elektronické zdravotníctvo,“ odkázal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.