Aktualizované: Eberhard predviedol v Kontiolahti famóznu koncovku, Šipulin doplatil na pád a skončil tretí

aktualizované 11. marca 15:51

KONTIOLAHTI 11. marca (WebNoviny.sk) – Rakúsky biatlonista Julian Eberhard napriek dvom zaváhaniam na palebnej čiare a vďaka famóznej koncovke zvíťazil v nedeľu vo fínskom Kontiolahti s náskokom 6,9 sekundy v pretekoch na 15 km s hromadným štartom na záver programu mužov v rámci 7. kola Svetového pohára 2017/2018.

Druhý skončil Francúz Martin Fourcade, ktorý tiež urobil dve chyby. Tretí bol domáci Anton Šipulin – absolvoval jeden trestný okruh a zaostal o 19,3 s, doplatil na pád krátko pred úplným rozuzlením. Slovensko nemalo zastúpenie.

Kolízia Šipulina s Eberhardom

Eberhard bol po poslednej streľbe tretí o 17,2 s za Fourcadom, ale predviedol strhujúci finiš. Rakúšan bol v rozhodujúcej pasáži rýchlejší dovedna o 24,1 sekundy ako Francúz. Raduje sa zo svojho štvrtého triumfu v seriáli.

„Na most som prišiel vo veľkej rýchlosti. Anton a ja sme boli v tej istej dráhe a prišlo ku kolízii. Antonovi som sa v cieli ospravedlnil, no povedal, že takéto veci sa stávajú a je to v poriadku,“ citoval víťaza web biathlonworld.com. „Necítim zášť. Takéto veci sa v športe môžu udiať. Som v dobrej forme, chcem to zužitkovať na záver Svetového pohára,“ uviedol Šipulin.

Fourcade vyhlásil: „Tento týždeň som trénoval iba tri hodiny. Potom to je naozaj ťažké. Nevedel som, čo dnes očakávať, no napokon som celkom spokojný. Chcel som vyhrať, no priveľa energie som minul na úvod, keď som dobiehal manko, nezostala mi na útočenie.“

Líder priebežného celkového poradia Fourcade si takmer dokonale vynahradil štvrtok, keď ho zo šprintu na 10 km vylúčili zažívacie ťažkosti. Francúzov súper v boji o veľký glóbus Johannes Thingnes Bö z Nórska obsadil 19. priečku s piatimi ranami mimo, chýbalo mu 1:33,0 min.

Fourcade vedie o 43 bodov pred Böom

Fourcade pritom vôbec nezačal dobre: hneď na prvej položke nesklopil dva terčíky a figuroval na 23. pozícii s mankom 42,8 sekundy. Odvtedy však bol strelecky dokonalý a postupne sa posúval dopredu, patrilo mu najprv 15. a potom 5. miesto, po záverečnej štvrtej streľbe už viedol o 4,9 s pred ruským hrdinom rýchlostných pretekov Šipulinom. Napokon ho však zaskočil Eberhard.

Dvadsaťdeväťročný rodák z Perpignanu Fourcade je na sumárnej špici o 43 bodov pred J. T. Böom (888, resp. 845). Do konca zostáva 5 individuálnych súperení z naplánovaných 22. Francúz má pred tretím Šipulinom náskok 320 bodov, pričom maximálny možný zisk od tejto chvíle je už len 300 bodov, ale pri konečnom účtovaní škrtnú pretekárom body za dva najhoršie výsledky, čo komplikuje prepočty.

Držiteľ ostatných šiestich veľkých glóbusov Fourcade vedie v aktuálnom boji o malý glóbus za mass-štart pred J. T. Böom o takmer zdefinitívňujúcich 54 bodov po piatej zo šiestich kapitol. Epilóg v tejto disciplíne bude 25. marca v ruskom Ťumeni. Fourcade v pretekoch s hromadným štartom dosiaľ získal štyri koncosezónne prvenstvá vrátane súťažného ročníka 2016/2017.

Tridsaťjedenročný Eberhard sa v minulosti radoval bez výnimky v šprinte. Bolo to v marci 2016 v ruskom Chanty-Mansijsku, v januári 2017 v nemeckom Oberhofe a v marci 2017 v juhokórejskom Pjongčangu. Na nedávnych ZOH v spomenutom ázijskom stredisku sa musel uspokojiť so štvrtým miestom v šprinte aj klasickej štafete, pričom v rýchlostných pretekoch ho delilo od bronzu sedem desatín sekundy.