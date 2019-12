Ed Sheeran si Instagrame zmenil profilovú fotku, ktorou naznačil svoje plány

Anglický spevák Ed Sheeran oznámil, že si dáva na nejaký čas pauzu od verejného vystupovania a tiež od zverejňovania informácií o sebe na sociálnych sieťach. Ako dodal, chce sa teraz venovať radšej „cestovaniu, čítaniu a písaniu“.

Na aký čas si dáva pauzu spevák nekonkretizoval, napísal však, že sa vráti „v pravý čas“. Ed Sheeran vysvetlil, že bol „od roku 2007 takmer non-stop“ v kolotoči šoubiznisu, a preto podľa neho teraz nastal čas na to, aby „vyšiel von a videl viac zo sveta“. Chcem „o niečo viac žiť, aby som mal potom o čom písať,“ dodal spevák.

Na Instagram si Ed Sheeran zavesil ako profilovú fotku čierno-bielu skratku BRB, čo má značiť „be right back“, teda „vrátim sa čoskoro“.

Spevák si zobral podobné „voľno“ už v roku 2015. Aj vtedy uviedol, že chce viac cestovať a žiť svoj život, keďže už dlhší čas sa pozeral na svet len „cez obrazovku a nie vlastnými očami“. Fanúšikom sa prihlásil približne po roku.

Edward Christopher Sheeran

… debutoval v roku 2011 albumom +, po ktorom nasledovali štúdiovky x (2014), ÷ (2017) a 12. júla 2019 uviedol na trh album No. 6 Collaborations Project, ktorý obsahuje spolupráce s Justinom Bieberom, Skrillexom, Brunom Marsom a ďalšími známymi interprertmi.

S prvými tromi nahrávkami dobyl UK Chart, pričom s druhou a treťou sa dostal na vrchol aj v americkom rebríčku Billboard 200.

Na konte má napríklad štyri ceny Grammy, päť BRIT Awards a tiež štyri Ivor Novello Awards. Medzi jeho najznámejšie skladby patria I See Fire, Thinking Out Loud, Photograph či spoločná pesnička so skupinou Rudimental, Bloodstream.