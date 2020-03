Eden Hazard podstúpil operáciu členka, možno stihne majstrovstvá Európy

Belgický futbalový krídelník Eden Hazard podstúpil vo štvrtok v Spojených štátoch amerických operáciu pravého členka. Počas zákroku v Dallase mu taktiež napravili zlomenú ihlicu, pričom na všetko dohliadali kluboví lekári španielskeho klubu Real Madrid.

„Až do začiatku rehabilitačného procesu ho budeme neustále monitorovať,“ uvádza sa vo vyhlásení madridského klubu. Hazard utrpel zranenie členka spojenú s fraktúrou ihlice 22. februára v zápase španielskej La Ligy na ihrisku Levante.

Do súťažného diania sa pritom vrátil iba šesť dní predtým, keď bol mimo hry od 26. novembra, taktiež pre problémy s členkom. V zápase Ligy majstrov proti Parížu St. Germain mu vtedy nešetrným zákrokom spôsobil zranenie spoluhráč z reprezentačného mužstva Thomas Meunier a napokon vynechal dovedna 16 stretnutí.

Bývalý hráč anglického klubu FC Chelsea, odkiaľ pred začiatkom aktuálnej sezóny zamieril do Realu Madrid, bude po štvrtkovej operácii pauzovať približne tri mesiace. Klubová sezóna sa preňho s najväčšou pravdepodobnosťou skončila, no podľa kouča belgickej reprezentácie Roberta Martíneza by sa mohol plnohodnotne zotaviť do začiatku európskeho šampionátu.