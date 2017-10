Ekológia na vysokých podpätkoch si podmaní Aupark Bratislava

Bratislava, 25.10.2017 ( WBN/PR ) – Green Carpet UKAZUJE, ŽE EKOLÓGIA A TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ SI NÁJDU MIESTO AJ V ŠATNÍKU A ROZHODNE MÔŽE ÍSŤ AJ O ČASTO NOSENÉ KÚSKY. PRESVEDČTE SA O TOM OD 26. DO 29. OKTÓBRA 2017.

Koniec októbra bude v bratislavskom nákupnom centre Aupark patriť zelenému kobercu. Green Carpet je módne podujatie výnimočné najmä svojou myšlienkou.

V rámci podujatia sú pre verejnosť pripravené kreatívne workshopy ale aj Fashion talk v spolupráci s Fashion LIVE!, ktorý sa uskutoční v priestoroch reštaurácie KUBU, 27.10. o 18:30 hod. na tému recyklovanej módy. Diskusia je prístupná verejnosti, a to bezplatne. Korunku programu nasadí výstava dizajnérskych výtvorov Nosené, Maje Božović či značky Bartinki, ktorá pobeží počas celého podujatia.

„Bratislavský Aupark kráča s dobou. Nielen najnovšie podujatie Green Carpet, ale aj jeho dlhodobé aktivity dokazujú, že neustále hľadá nové cesty, ako sa zlepšiť vo vzťahu k životnému prostrediu,“ hovorí Petra Foltýnová, marketingová manažérka Auparku Bratislava.

Ohľaduplnosť k prostrediu sa nosí

Green Carpet nie je zďaleka jediným projektom, ktorým Aupark kladie dôraz na zelenú budúcnosť. Aktivity s ekologickým podtónom nie sú v priestoroch bratislavského nákupného centra žiadnou neznámou.

Od tohtoročnej jari Aupark posúva komfort a služby pre návštevníkov na novú úroveň, a to prevádzkovaním čerpacej stanice budúcnosti. Na jeho vonkajšej parkovacej ploche sa nachádza nabíjačka pre elektromobily, ktorá je výsledkom spolupráce s výrobcom elektrických vozidiel Tesla.

Ďalšou oblasťou, v ktorou chce byť Aupark vzorom pre verejnosť je recyklácia odpadu. V súčasnosti predstavuje recyklované množstvo až 37 % celkového odpadového materiálu z nákupného centra, pričom toto číslo sa neustále zvyšuje a čoskoro by sa malo priblížiť k polovici.

Energia nákupného centra je zelená

K modernému nákupnému centru podľa zelených pravidiel patrí aj efektívne využívanie elektrickej energie. 100 % elektriny, ktorú Aupark spotrebuje, pochádza z obnoviteľných zdrojov. Budova pri kúrení a chladení tiež využíva technológie, ktoré životné prostredie zaťažujú minimálne.

Voda je vzácna a hospodárenie s ňou si vyžaduje premyslený prístup. Ekologickou vychytávkou, ktorá ho zabezpečuje, sú nainštalované zberné nádoby na dažďovú vodu. Tá sa v nich zachytáva a následne využíva na zavlažovanie okolitej zelene.

Nielen nákupné centrum, ale aj jeho značky

Príslušnosť k trvalej udržateľnosti sa podčiarkuje aj vo vzťahu s jednotlivými značkami. Vstupu prevádzky do nákupného centra predchádza tzv. Zelená klauzula, podchytávajúca štandardy týkajúce sa trvalej udržateľnosti, ku ktorým sa značka príchodom do Auparku zaväzuje. Mnohé značky majú navyše v súčasnosti i vlastné programy a iniciatívy na podporu „zelenej myšlienky“. Do recyklácie oblečenia sa aktívne zapájajú značky ako Intimissimi, Calzedonia alebo H&M. Predajňa MANGO naopak ponúka novú kolekciu Mango COMITTED a značka C&A je napríklad

najväčší svetový používateľ certifikovanej organickej bavlny. Podľa odhadu organizácie Textil Exchange spoločnosť C&A tak ušetrila predajom výrobkov z certifikovanej bavlny 136,8 miliardy litrov vody či zabránila použitiu 125 976 kilogramov pesticídov.