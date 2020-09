Elektromobily zažívajú boom. Ich budúcnosť vyzerá veľmi dobre

Asi by sme ťažko hľadali automobilku, ktorá vo svojom portfóliu nemá aj elektrické autá, prípadne ich výrobu neplánuje spustiť v blízkej dobe. Bude zaujímavé sledovať, či v nasledovných rokoch budú výrobcovia posielať naftové motory postupne do dejín alebo či budú aj naďalej svoje elektrické motory vyvíjať popri klasických spaľovacích.

Podľa zástancov elektromobility mala prísť takáto revolúcia v automobilovom priemysle už dávno, naopak, odporcovia elektrických áut tvrdia, že ešte stále nie sme na prechod k elektromobilom pripravení. Ich hlavnými argumentami sú malé dojazdy, dlhé doby nabíjania či nedostatočná sieť nabíjacích staníc. Ako to teda je? Oplatí sa kúpiť elektromobil? Aké sú jeho výhody? Dozviete sa v článku.

Porovnávať hybridy s plne elektrickými autami nie je celkom možné

Objektívne je potrebné povedať, že rozdiel medzi hybridným autom a elektromobilom je snáď ešte väčší, ako medzi hybridom a klasickým autom so spaľovacím motorom. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Väčšina hybridných áut má na elektrike ešte stále veľmi krátky dojazd a elektrický motor využívajú len pri niektorých činnostiach. Napríklad pri rozbiehaní alebo naopak, pri kontinuálnej jazde od určitej rýchlosti. Pri dlhších trasách využívate najmä spaľovací motor. Väčšinou benzínový, niektoré automobilky však začali elektriku kombinovať už aj s naftovými motormi.

Áno, proti týmto tvrdeniam by mohli stáť moderné hybridy, ktoré sa dobíjajú počas cesty a tak sú aj pri dlhších trasách schopné prejsť na elektrike väčšiu vzdialenosť. Lenže, stále sú z tohto hľadiska neporovnateľné s elektromobilmi, ktoré celú trasu prechádzajú len s elektrickým motorom.

Foto: Mazda

Na elektromobil si treba zvyknúť

Hneď v úvode je vhodné upozorniť, že ak plánujete elektromobil vo všetkom porovnávať s vašim autom so spaľovacím motorom, radšej o elektromobile ani neuvažujte. Obzvlášť, ak jazdíte dlhé trasy. Aspoň do doby, kým nebudú mať reálne dojazdy v stovkách kilometrov a dobu nabíjania v minútach. Jedným dychom však treba rovno dodať, že aj v tomto smere napredujú výrobcovia elektromobilov, batérií či nabíjacích staníc míľovými krokmi.

Faktom však stále je, že aktuálne vlastniť elektromobil znamená prijať určité kompromisy. Vašu cestu si budete musieť plánovať s ohľadom na nabíjacie stanice a na čas potrebný na dobitie auta. Ak máte malé deti a cestujete na dovolenku, možno ste zvyknutí, že ak zaspia, snažíte sa prejsť čo najdlhšiu časť cesty, kým sa nezobudia. V elektrickom aute zastať jednoducho budete musieť. Koľko kilometrov prejdete závisí od kapacity batérie a od štýlu vašej jazdy. Ak však plánujete elektrické auto ako druhé v rodine, využívané najmä na behanie po meste či v jeho okolí, v tom prípade vedľa určite nešliapnete.

Foto: Mazda

Elektrické autá si vás získajú. Je to úplne iný spôsob cestovania

Ak ste ochotní urobiť určité ústupky a ste pripravení, že budete nabíjaním tráviť viacej času ako teraz tankovaním, v tom prípade si vás elektromobil s najväčšou pravdepodobnosťou získa. Je to v mnohých ohľadoch úplne iné vozenie ako v aute so spaľovacím motorom. A nielen iné. Tí, ktorí do elektrického auta presadli nám dajú pravdepodobne za pravdu, že lepšie. V čom?

Jedným z hlavných cieľov výroby elektrických áut bolo zníženie emisií CO2. Tie sú počas prevádzky elektromobilov v podstate nulové, čo je dôvodom, prečo vlády jednotlivých štátov kúpu elektrických áut dotujú. Niektorí výrobcovia však idú ešte ďalej. Nielen samotná prevádzka vozidla je ekologická, ale aj množstvo jeho výbavy je z prírodných a recyklovaných materiálov. Ako príklad môže poslúžiť MAZDA MX-30. Ide vôbec o prvé elektrické auto tejto tradičnej japonskej značky a že si na ňom dali dizajnéri z krajiny vychádzajúceho slnka skutočne záležať, dokazujú okrem iného aj materiály, ktoré použili pri jeho výrobe. Spomenieme napríklad korok, ktorý možno nájsť napríklad na elegantnej stredovej konzole.

Mnohé elektromobily pôsobia v porovnaní s klasickými automobilmi trochu futuristicky, obsahujú nadčasové prvky a inak tomu nie je ani v prípade spomínanej Mazdy. Jedným z najväčších rozdielov v porovnaní s jej sesterskou CX-30 je riešenie zadných dverí. Tie sa otvárajú oproti predným a nakoľko sa medzi nimi nenachádza stredový stĺpik, na zadné sedadlá nastupujete pohodlne ako do trolejbusu.

Foto: Mazda

Samozrejme, dizajn nie je ani zďaleka tým najdôležitejším, prečo začať nad elektromobilom rozmýšľať. Niektoré, ak nie rovno všetky, z nasledovných charakteristík by vás ale presvedčiť mohli:

výrazne nižšie náklady na jazdu – ak si auto nabíjate doma, tak vás napríklad jazda v Mazde MX-30 vyjde na niečo málo cez 1,5 € na 100 km, ak na nabíjacích staniciach, tak niečo cez 3 €

– ak si auto nabíjate doma, tak vás napríklad jazda v Mazde MX-30 vyjde na niečo málo cez 1,5 € na 100 km, ak na nabíjacích staniciach, tak niečo cez 3 € minimálne náklady na servis – v elektrických autách neriešite výmenu oleja v prevodovke, palivového filtra, sviečok či chladiacej kvapaliny

spoľahlivosť motora – konštrukcia elektromotora je veľmi jednoduchá, vďaka čomu je vo všeobecnosti spoľahlivejší a menej náročný na údržbu ako spaľovací

ticho – elektromotory sú extrémne tiché, pokiaľ nemá elektromobil zabudované umelé zvuky, počujete počas jazdy maximálne tak zvuk pneumatík. Jazda je vďaka tomu mimoriadne pohodlná a ani počúvanie rádia či telefonovanie cez bluetooth nie je ničím rušené. Naopak, ak ste priaznivcom príjemného zvuku motora, v Mazde MX-30 oň neprídete, nakoľko tá disponuje vnútorným aj vonkajším zvukom. Vďaka tomu máte pocit, že sa veziete v „bežnom“ aute a počujú vás aj chodci či cyklisti,čo je veľmi dôležité z hľadiska bezpečnosti..

zrýchlenie – žiadne podraďovanie, žiadne preraďovanie. Okamžitý záber pri každej rýchlosti – toto je asi najpozitívnejší rozdiel v porovnaní so spaľovacím motorom. Nedá sa to opísať, to treba jednoducho vyskúšať! Neporovnateľne svižnejšie zrýchlenie pri rovnakom výkone

jazdné vlastnosti – elektromobily majú nižšie položené ťažisko, nakoľko sú batérie umiestňované väčšinou do podlahy. Výsledkom je výrazne lepšia stabilita auta

úľavy a zvýhodnenia – postupne sa budujú zóny, do ktorých bude možné vojsť len elektromobilom, v niektorých krajinách majú elektromobily vlastné rýchle jazdné pruhy či vyhradené parkovacie miesta. Je len otázkou času, kedy sa to naplno udomácni aj u nás. Aj z tohto dôvodu sa začali vydávať pre elektrické autá špeciálne zelené značky na ich rozlíšenie od bežných áut so spaľovacími motormi

lacnejšie prihlásenie – elektrické autá sú oslobodené od poplatkov pri prihlasovaní, netýka sa ich sadzba podľa kW. Platí sa len základný poplatok vo výške 33 eur plus 33 eur za značky

Tak čo, ste rozhodnutí vyskúšať? Pri elektromobiloch totiž úplne platí to staré známe klišé, že je lepšie raz vidieť (vyskúšať), ako stokrát počuť. Pri Novej Mazde MX-30 to platí dvojnásobne. Japoncom sa podarilo skĺbiť skvelé prednosti elektromobilov so všetkými pozitívnymi vlastnosťami, na ktoré sme zvyknutí pri bežných vozidlách Mazda – maximálny pôžitok z jazdy, perfektné jazdné vlastnosti a mimoriadne kvalitné materiály.

