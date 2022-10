Elon Musk pobúril Ukrajincov svojou predstavou o mieri, pridal aj anketu

Americký miliardár Elon Musk si v pondelok vyslúžil ostrú kritiku od ukrajinských predstaviteľov, vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského, za nevyžiadané rady, ako podľa neho dosiahnuť „mier“ v čase pokračujúcej ruskej invázie. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

V ankete, ktorú Musk zdieľal prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, dal podľa vlastných slov návrh na cestu k „ukrajinsko-ruskému mieru“, ktorý zahŕňa opakovanie volieb v nedávno anektovaných oblastiach Ukrajiny „pod dohľadom OSN“.

Najnovšia ruská anexia, ktorá zahŕňa takmer pätinu ukrajinského územia, pritom nasledovala po falošných referendách organizovaných Kremľom, ktorých výsledky odmieta uznať väčšina sveta.

Ukraine-Russia Peace: – Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. – Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). – Water supply to Crimea assured. – Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Krym by tiež prenechal Rusku

Generálny riaditeľ výrobcu elektromobilov Tesla tiež navrhol, aby sa Krym, ktorý Rusi obsadili a tiež ilegálne anektovali v roku 2014, stal „formálne súčasťou Ruska“.

Dodal tiež, že by mali byť zabezpečené dodávky vody na Krym a Ukrajina by mala zostať neutrálna.

Väčšina účastníkov v Muskovej ankete sa priklonila k odpovedi Nie, čo neskôr miliardár pripísal „útoku botov“. Mnohí komentujúci mu však odporúčali, aby sa vyjadroval k veciam a témam, ktorým rozumie.

Zelenskyj spustil anketu o Muskovi

Ukrajina a väčšina sveta odmietajú ruskú nadvládu na územiach, ktoré Moskva napadla, a Ukrajina sa zaviazala, že tieto oblasti získa naspäť.

„Začalo sa to na Kryme a skončí sa to na Kryme, a to bude oživením medzinárodného právneho poriadku,“ povedal Zelenskyj ešte v auguste v rámci Krymskej platformy. Ukrajinský prezident zároveň dlhodobo trvá na tom, že jeho krajina neodovzdá Rusku žiadnu časť svojho územia.

Zelenskyj tiež v reakcii na Muskovu anketu spustil vlastnú, v ktorej sa pýtal, či majú ľudia radšej Muska, ktorý podporuje Ukrajinu alebo toho, ktorý podporuje Rusko, pričom ukrajinská strana získala viac ako 80 %.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Rusov anketa potešila

Anketa na druhej strane potešila ruských predstaviteľov, keď napríklad zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady a bývalý prezident Dmitrij Medvedev Muska pochválil a dodal, že v ďalšom tweete pravdepodobne napíše, že „Ukrajina je umelo vytvorený štát“.

Musk neskôr prostredníctvom Twitteru pokračoval v snahách brániť svoj pôvodný tweet, pričom okrem iného naznačoval, že pre ukrajinské víťazstvo je veľmi malá šanca a to napriek tomu, že Ukrajina v poslednom čase úspešne podniká protiofenzívu a rýchlo získava naspäť okupované územia na severovýchode, vrátane strategicky dôležitého mesta Lymaň.