Energetická spotreba bitcoinu stále narastá

Nová pandémia koronavírusu mala na ekonomiku ničivý dopad a pre globálne trhy stále predstavuje neuveriteľnú katastrofu. No a celý svet pravdepodobne čaká dlhoročný hospodársky pokles. Toto narušenie normálneho chodu podnikania nás síce všetkých poriadne zaskočilo, ale ako sa hovorí –všetko zlé je na niečo dobré. Svetoví lídri a vedci v oblasti životného prostredia a klímy už dlho uvažujú nad riešením ako prejsť na čistejšie formy energie na celosvetovej úrovni. Ale zdá sa, že spomaliť dynamiku súčasného ekonomického stavu je veľmi ťažké. K určitým pokrom samozrejme prišlo, ale ako globálne spoločenstvo sme nesplnili ani jeden cieľ, ktorý stanovuje Parížska dohoda o zmene klímy, či odborníci ako je Medzivládny panel o zmene klímy. Takže, keď začiatkom roka nastal zádrh vo svetovej ekonomike, čo ovplyvnilo aj celý medzinárodný trh a jeho dodávateľov, mnohí svetoví lídri v tom videli príležitosť ako vytvoriť našu novú budúcnosť. Svetové ekonomické fórum napísalo viacero špekulatívnych článkov, v ktorých obhajuje „novú energetickú politiku“ a jej „celkové modernizovanie“.

Na základe celej tejto situácie sa mnohé odvetvia začali dosť zaujímať o ekologickejší prístupu k ich vlastnému podnikaniu a jeho celkový ekologický dopad. Do tejto skupiny patrí aj typická kryptomena Bitcoin. Tento fenomén bol nedávno kvôli svojej obrovskej a neustále narastajúcej spotrebe energie terčom kritiky.

Začiatkom tohto roku, Oilprice vo svojom článku „Bitcoin šokuje spotrebou energie“ informoval, že „kryptomena ročne spotrebuje o niečo viac energie ako celé Švajčiarsko.“ Dnes žijeme v dobe prehnaného kritizovania spoločností pre ich nadmernú spotrebu energie a to pre túto kryptomenu nie sú dobré správy. Cambridgeská univerzita minulý rok totiž stihla vytvoriť internetový bitcoin graf, s ktorým sa dá porovnať úroveň spotreby energie tejto kryptomeny s inými subjektami (ako napríklad Švajčiarsko). „Ročná spotreba ťažby Bitcoin, najrozšírenejšej svetovej kryptomeny, sa odhaduje na 68,81 terawatthodín. Taká spotreba je teda porovnateľná s ročnou spotrebou celej Českej republiky,“ tvrdí analytik spoločnosti Chytrý Honza Karel Kotoun.

No a tento týždeň Engadget vydal ďalšiu obviňujúcu správu o energetickej stope bitcoinu a jej neustále stúpajúcej tendencii. Článok začína sarkastickou poznámkou, že „zapojenie hromady počítačov do našej elektrickej siete, ktoré len žerú prúd a vytvárajú algoritmy, vraj negatívne vplýva na životné prostredie“. Podľa najnovších štúdií dosiahla spotreba energie bitcoinu rekordné maximá. Na túto podozrivú digitálnu menu sa používa vyše sedem gigawattov energie.”

Engadget článok odkazuje na úplne novú štúdiu, ktorú v pondelok vydalo Centrum pre alternatívne financie v Cambridgei. V článku sa „odhaduje, že globálny priemysel ťažby bitcoinov využíva 7,46 GW. To zodpovedá približne 63,32 terawatthodinám spotreby energie. Štúdia tiež uvádza, že ťažiari tento rok zaplatia $0.03 to $0.05 za kWh energie. Keď si zoberieme, že podľa marcových odhadov sa bitcoin vyťažil za $7,500, priemerný ťažiar z operácie stále vyťaží $4,000.”

Článok berie do úvahy všetky typy operácií ťažby bitcoinov, či už ide o jeden počítač v pivnici nejakého fanatika, alebo o „50 000 špičkových rigov nainštalovaných v kazachstanskom skladisku“. Všetky totiž zo siete spotrebujú obrovské množstvo energie. Celkové množstvo energie použité na spracovanie ťažby tejto kryptomeny, ktoré sa nazýva hashrate, sa momentálne pohybuje na približne 120 exahashov za sekundu (EH/s). Ale analytici tvrdia, že táto hodnota sa čoskoro zvýši.“ Vedeli by sme to napríklad porovnať s ekvivalentom neuveriteľných siedmych jadrových elektrární, alebo s energiou 21,8 milióna solárnych panelov.

A to ešte nehovoríme o budúcnosti kryptomien. „Sieť bitcoinu môže podľa nás v najbližších 12-14 mesiacoch dosiahnuť hashrate hodnotu viac ako 260EH/s“, uvádza júlová štúdia Bitooda. „Mierne sa zvýši aj kapacita dostupnej energie z 9,6 na 10,6GW a rigy si prejdú modernizačným cyklom. Staré S9 triedy budú nahradené S17-tkou a triedou novej generácie S19.”

