Enterprise Investors predáva intive spoločnosti Mid Europa Partners

BRATISLAVA 13. decembra 2018 (WBN/PR) – Enterprise Venture Fund I (EVF) a Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), dva private equity fondy spravované Enterprise Investors (EI), dnes oznámili podpis zmluvy o predaji intive, globálneho vývojára digitálnych produktov, spoločnosti Mid Europa Partners, poprednému private equity investorovi so zameraním na buyout transakcie v strednej a východnej Európe.

Mid Europa Partners zaplatí za 100 % podiel v intive sumu 100 miliónov eur

Transakcia je podmienená schválením protimonopolného úradu

Príbeh spoločnosti intive začal v roku 2015 fúziou firiem BLStream a SMT Software Services, dvoch spoločností vo vlastníctve private equity fondov manažovaných EI. V roku 2012 uskutočnil EVF počiatočnú investíciu do expanzie firmy BLStream a v roku 2015 PEF VII kúpil SMT Software Services. V rokoch 2012 až 2015 oba fondy spoločne investovali 34 miliónov eur do týchto dvoch spoločností. Po vytvorení spoločnosti intive nasledovali ďalšie akvizície: v roku 2017 investícia do argentínskej spoločnosti FDV Solutions a do nemeckej spoločnosti iNTENCE.

Dnes je intive partnerom popredných svetových firiem v oblasti digitálnej transformácie. Medzi jej klientov patria spoločnosti Audi, Vorwerk, BlackBerry, Esprit, ING a Viacom. Intive pôsobí v 15 kanceláriách a 7 návrhových štúdiách, a s viac ako 1500 vysoko kvalifikovanými špecialistami vytvára softvérové riešenia, ktoré urýchľujú digitálnu transformáciu svojich klientov. Spoločnosť vytvára hodnotu počas celého životného cyklu každej aplikácie, od prvotného návrhu až po servis. V r. 2018 intive očakáva dosiahnutie tržieb viac ako 80 miliónov eur.

Enterprise Investors je jednou z najväčších private equity spoločností v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,9 mld. eur do 143 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 129 investícií v objeme 3,7 mld. eur.

Mid Europa Partners je popredným private equity investorom zameraným na rastové trhy strednej a východnej Európy. Mid Europa Partners má pobočky v Londýne, Budapešti, Varšave a Istanbule. Spoločnosť vytvorila a manažuje fondy s viac ako 4,6 mld. eur.