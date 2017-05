EPERIA rozdávala Prešovčanom jahody

Bratislava/Prešov, 04. mája 2017 ( WBN/PR ) – Nové obchodné centrum EPERIA sa pravidelne zapája do života v Prešove a podporuje mnohé mestské či súkromné aktivity. Svoje brány otvorí už v novembri, a preto sa pred pár dňami rozhodlo obdarovať Prešovčanov čerstvými jahodami, ktoré sú už po celé stáročia symbolom mesta. Košíkom jahôd sa poďakovalo tiež osobnostiam tretieho najväčšieho mesta Slovenska, ktoré tento rok oslavuje 770. výročie.

Jahody zaplavili ulice Prešova

Názov nového obchodného centra je inšpirovaný pôvodným pomenovaním Prešova, ktorý sa v minulosti volal Eperies, čo v preklade znamená jahody. Toto obľúbené ovocie, podľa známej legendy, kedysi zachránilo život kráľovi Belovi II. Slepému. Atraktívny projekt nákupného centra pri sídlisku Sekčov sa touto legendou inšpiroval, a tak vznikol názov EPERIA. „Veľmi sa nám páči symbolika, ktorú sa nám do názvu obchodného centra podarilo dostať. Hľadali sme názov, ktorý bude skutočne prešovský, pretože si želáme, aby sa EPERIA stala novou módnou adresou a aby ju ľudia prijali s radosťou. Aj preto sme sa rozhodli, že budeme s motívom jahôd pracovať dlhodobo,“ hovorí Juraj Marko projektový manažér spoločnosti J&T REAL ESTATE, ktorá EPERIU stavia. Ulice mesta tak skrášľovali počas celého dňa hostesky a rozdávali okoloidúcim čerstvé jahody. Prešovčania ich mohli nájsť na všetkých frekventovaných miestach – na Hlavnej a Budovateľskej ulici, pri sídlisku Sekčov, Sídlisku III. či v starom centre mesta.

Ľudia robia mesto výnimočným

„Okrem Prešovčanov sme sa v podobe košíka s jahodami chceli poďakovať aj ľuďom, ktorí Prešov dobre reprezentujú, snažia sa z neho urobiť krajšie miesto pre život alebo potrebujú našu pozornosť, aby vedeli, že sme tu pre nich,“ dodáva Juraj Marko.

Košíkom jahôd sa EPERIA poďakovala primátorke Prešova, Andrei Turčanovej a spevákovi skupiny Komajota, Martinovi Husovskému, autorovi skladby Mesto v nás, ktorá sa stala novodobou hymnou mesta. Úsmev na tvárach sa vďaka jahodám podarilo vyčarovať tiež seniorom zo Zariadenia pre seniorov Náruč. EPERIA odovzdala chutné potešenie aj Prešovčanovi Milanovi Závadskému, za jeho dlhoročné profesionálne skúsenosti. Hoci má už 77 rokov stále aktívne pracuje a momentálne je jeho pracovnou náplňou stavebný dozor na EPERII. Ďalšie jahodové prekvapenie putovalo Petrovi Compeľovi, ktorý je v službách mestskej polície už neuveriteľných 26 rokov.

Udržiavať poriadok v meste a pomáhať ľuďom je jeho poslanie.

EPERIA sa prišla osobne poďakovať aj kapitánke volejbalistiek VK Eperia Prešov, Veronike Jakábovej, ktorá sa spolu s tímom len pred pár dňami zaslúžila o historický úspech, bronzovú medailu v Extralige žien. „Som veľmi šťastná, že sa nám táto sezóna tak dobre vydarila. EPERIA nám priniesla šťastie a my sa teraz tešíme na vytúžený oddych. Keď som dostala košík plný jahôd, sadla som si doma na gauč a pustila sa do vychutnávania. Je pekné, že sa z prvých jarných jahôd mohli tešiť aj ostatní Prešovčania,“ prezradila Veronika Jakábová.

