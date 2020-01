Erdogan vyzval EÚ na uznanie líbyjskej vlády, varuje pred chybou historických proporcií

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval Európsku úniu (EÚ), aby podporila medzinárodne uznávanú líbyjskú vládu v Tripolise. V článku, ktorý zverejnil portál Politico, sa Erdogan vyjadril, že by európski lídri „mali menej rozprávať a zamerať sa na konkrétne kroky“ v konflikte v Líbyii. Nepodporovanie líbyjskej vlády národnej jednoty, ktorú vedie predseda Fájiz Sarrádž, by podľa tureckého lídra bolo zradou voči európskym hodnotám a chybou „historických proporcií„.

Úrodná pôda pre extrémistické skupiny

Ak by vláda v Tripolise padla, Líbya by sa stala „úrodnou pôdou“ pre návrat extrémistických skupín, ako sú Islamský štát a al-Káida, vyjadril sa Erdogan. Ďalšia nestabilita by tiež podľa neho podnietila väčšiu migráciu z Líbye do Európy cez Stredozemné more.

Líbyjská občianska vojna podľa Erdogana pre EU slúži ako test. „Budú európski lídri obhajovať liberálny svetový poriadok pred ďalším útokom? Alebo sa vzdajú svojich povinností, tak ako to urobili v Sýrii, aby stojac bokom sledovali rozvíjajúcu sa krízu,“ vyhlásil turecký prezident.

Erdogan sa v nedeľu spolu s lídrami Ruska, zo Západu, arabských krajín a tiež poprednými predstaviteľmi bojujúcich líbyjských frakcií zúčastní na summite v Berlíne. Cieľom konferencie je prediskutovať možnosti dosiahnutia mieru v Líbyi.

EÚ vyzval na spoluprácu s Tureckom

Turecko stojí na strane Sarrádžovej vlády, ktorú uznáva Organizácia Spojených národov. Začiatkom mesiaca Ankara poslala do Líbye svojich vojakov, aby jej pomohli v boji proti konkurenčným silám generála Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífu Haftara. Sarrádžovu administratívu podporuje okrem Ankary aj Katar a Taliansko, Haftara zase Egypt, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia a Francúzsko. Po boku LNA bojujú aj ruskí nájomní bojovníci, no Moskva si udržiava väzby na oboch stranách konfliktu.

Erdogan v článku tiež vyzval Európu, aby spolupracovala s Tureckom pri výcviku líbyjských síl v boji proti terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi a ďalším hrozbám medzinárodnej bezpečnosti. „Európa sa nachádza na rázcestí. A tí čo pracujú pre mier, musia byť na tejto historickej križovatke odvážni a urobiť všetko, čo je v ich silách, pre ukončenie násilia. Európa sa môže spoľahnúť na Turecko – starého priateľa a spojenca – aby tento cieľ dosiahla,“ vyjadril sa turecký prezident.