Erik Tomáš chce po rokoch vstúpiť do Smeru

Erik Tomáš je poslancom NR SR za stranu Smer-SD. Pôsobí aj ako mediálny poradca Roberta Fica.

Ako hodnotíte prvú polovicu politického roka? Bola dosť turbulentná.

Sme v období, keď nová vláda Petra Pellegriniho dovŕšila sto dní. Je to dostatočne dlhá doba na to, aby sme vyhodnotili dopad významných strategických rozhodnutí, vrátane personálnych zmien, ktoré sme urobili v súvislosti so situáciou, čo nastala po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Postupne sa ukazuje, že tieto rozhodnutia boli správne. Podarilo sa stabilizovať situáciu na Slovensku a zároveň sa podarilo zastabilizovať preferencie Smeru. Význam našich rozhodnutí zvýrazňuje aj fakt, že táto politické kríza opäť potvrdila, že súčasná opozícia nepredstavuje alternatívu k tejto vláde. Netvrdíme to len my, ale vedia to aj naši kritici. Aj pri takejto citlivej téme zostala opozícia pre väčšinu občanov nedôveryhodnou a preferenčne si vôbec nepolepšila.

Predseda vlády a strany dnes nie sú jednou osobou.

Áno, ide o nový model fungovania strany Smer a sami sme zvedaví ako sa osvedčí v praxi. Aj keď je ešte na hodnotenie príliš skoro, môžeme konštatovať, že tandem Fico – Pellegrini funguje. A to aj napriek tomu, že sa niektorí politici, či média snažia do tohto vzťahu vniesť určité napätie. My však už v novom modeli vidíme mnoho výhod. Predovšetkým premiér sa môže naplno koncentrovať na výkon moci a predseda strany má viac času na otváranie politických tém a prácu s ľuďmi v regiónoch. V konečnom dôsledku to môže byť kľúčový faktor pre kondíciu strany i jej výsledok v ďalších voľbách.

Muselo k nej dôjsť? Nestačilo obetovať len niektoré persóny? Ako boli napríklad policajný prezident, či minister vnútra.

Predseda strany neodstúpil z postu premiéra kvôli tlaku ulice, ale kvôli tomu, že chcel zachrániť vládu. Je potrebné pripomenúť, že strana Most-Híd bola už na odchode z vládnej koalície a toto rozhodnutie Roberta Fica všetko zmenilo a koalícia pokračuje ďalej. Platí, že politik musí urobiť maximum pre udržanie vlády, lebo inak mu to jeho volič spočíta. Po príklady nepotrebujeme chodiť do ďalekej minulosti.

Lenže tlak Mostu by neprišiel, ak by Kaliňák s Gašparom padli skôr.

To je legitímna, aj keď doteraz polemická otázka. Navyše nie som správny adresát, lebo nemám v rukách personálne právomoci. Robert Kaliňák rezignoval a Mostu to už nestačilo. Smer splnil aj jeho dve ďalšie požiadavky, ale napokon republiková rada Mostu trvala na tom, že chce z vlády odísť. Aj v kontexte toho, čo som povedal, že neexistuje alternatíva k tejto vláde, sme napokon vytiahli najvyššiu kartu a podarilo sa koalíciu udržať. Bolo to zodpovedné nielen k nášmu voličovi, ale som presvedčený, že aj ku krajine ako takej.

Robert Fico priznal určitú chybu v komunikácii.

Robert Fico mal na mysli to, či sme sa v rámci komunikácie nemali vybrať inou cestou, akou sme išli. Naša mediálna reakcia po vražde bola rýchla a obsahovala logické kroky. Vtedajší premiér Fico sa stretol so zástupcami všetkých bezpečnostných zložiek, podľa vzoru Malty sa vypísala aj miliónová odmena za informácie, ktoré pomôžu dolapiť vraha. Zorganizovali sa aj veľké stretnutia s domácimi vydavateľmi a vysielateľmi, ako aj so zahraničnými žurnalistickými organizáciami. Vo vedení strany však vznikla aj diskusia , či netreba ísť inou líniou. Názory však neboli jednotné a tak nepadlo jednoznačné rozhodnutie. Už to teda nebolo o marketingu, ale o politickom rozhodnutí. Je zbytočné sa už teraz k tomu vracať

Koho nápad bol spomínaný milión eur?

Ako som už povedal inšpiráciou bola Malta. Naozaj nevidím nič zlé na tom, že v záujme odhalenia páchateľov tohto ohavného činu sa využijú aj neštandardné nástroje. Kontroverziu vyvolala vizualizácia týchto peňazí. Môj mediálny tým upozorňoval na možný negatívny kontext predovšetkým v podobe rôznych asociácií na sociálnych sieťach. Ale zvíťazila podstata tejto myšlienky a tou je urobiť maximum pre objasnenie vraždy. A takto by sa mali aj na jeden milión eur na stole pozerať všetci. Mimochodom vypísanie odmeny je stále platné.

Polícia však hovorí, že jej to nepomohlo, ale mala množstvo zbytočných výjazdov za falošnými svedkami.

Tak chceme, alebo nechceme všetci urobiť maximum? Generálny prokurátor tvrdil, že rozpúta peklo. Nemôže byť preto pre políciu a prokuratúru problém vyhodnotiť akúkoľvek informáciu, pretože v trestnom konaní niekedy stačí maličkosť, ktorá pomôže vyšetriť celý prípad. Ja osobne ako politik a bývalý novinár a pevne verím, že i celé celá krajina, hádam s výnimkou vrahov, chceme poznať pravdu, pretože od nej závisí aj ďalší politický vývoj.

Zostal na úrade vlády fungovať mediálny tím?

Ja som v pozícii poradcu odišiel na centrálu strany s Robertom Ficom. Tu sa vytvoril tlačový odbor, s ktorý spolupracujem. Viac sa však už koncentrujem na výkon poslaneckého mandátu, čo je myslím už aj vidieť. Dvaja členovia môjho tímu Marián Bednár a Michal Hlaváč zostali pracovať pri premiérovi Petrovi Pellegrinim.

Prepad preferencií Smeru bol však už pred vraždou. Pre Smer už dobre nedopadli minuloročné regionálne voľby.

Z hľadiska počtu poslancov Smer v župných voľbách v porovnaní s inými politickými stranami stále jasne vyhral. Očakávali sme viac v prípade županov. Uvedomujeme si, že Smer je tu dlho a môže prísť prirodzená únava materiálu. Vôbec sa ani nebránime pomenovaniu relevantných chýb. Kto robí, robí chyby. Treba však vidieť aj rozdiel medzi komunálnymi, župnými a parlamentnými voľbami, pretože v župných a komunálnych voľbách často rozhodujú miestne väzby jednotlivých kandidátov. Smer má stále čísla, ktoré mu ostatné strany môžu závidieť.

Smer padá od roku 2012.

44 percent v roku 2012 bol výsledok, ktorý sa nielen na Slovensku, ale aj inde nebude len tak opakovať. Dosiahli sme ho nielen vďaka našim aktivitám a dobrej opozičnej práci, ale stretlo sa tu veľa ďalších faktorov. Vláda Ivety Radičovej bola od začiatku vnútorne rozdelená. Mala interné konflikty a napokon padla na nezmyselnej téme a to do značnej miery otrávilo veľkú časť pravicových voličov. Toto všetko sa podpísalo pod vysoký výsledok strany Smer. Reálne je potenciál sociálnodemokratickej strany medzi 20 až 30 percentami podľa toho, aký výkon podávajú jej predstavitelia vo vláde, ale aj či na ľavej časti politického spektra vznikne relevantný politický subjekt. Zatiaľ ho nevidíme, pretože nové subjekty, ktoré vznikli v posledných mesiacoch veľmi ťažko hľadajú svoju orientáciu.

Smeru by teda dnes pomohol pobyt v opozícii?

Smeru vždy pomohlo pôsobenie v opozícii, ale aktuálne ukazuje, že sa vie nadýchnuť aj vo vláde. Voliči v ďalších voľbách rozhodnú, či v nej aj zostaneme. Ak si niekto vie predstaviť, že predsedom vlády bude Igor Matovič, alebo Richard Sulík, ministrom obrany Ľubomír Galko, ktorý odpočúval novinárov a chcel aj mňa ako hovorcu opozičnej strany, ministerkou zdravotníctva Jana Cigániková, nech sa páči, my si to predstaviť nevieme.

Fico sa na veľkých udalostiach javí, ako by sa vystrieľal. Na každom sneme v prejave má okrem nových sociálnych opatrení jednoduchú schému. Útoky na prezidenta, opozíciu a médiá.

Prejavy predsedu Smeru boli vždy veľmi silné a vychádzajú z nich posolstvá, ktoré majú dlhodobý dosah. Príliš ste to zúžili len na tieto tri momenty. Jeho prejavy sú ďaleko obsiahlejšie. Venuje sa stavu krajiny i východiskám. Súboj s opozíciou je prirodzený. A potom, čo sa prezident už ani netají svojimi straníckymi ambíciami je v poriadku aj politický súboj s prezidentom. Najcitlivejšie je dlhodobo vnímaný vzťah s médiami. Nemáme žiadny problém s kritikou ak sa otvorí relevantná negatívna téma. To čo nám prekáža je dvojaký meter v prístupe niektorých médií k predstaviteľom Smeru a opozície, ale predovšetkým k prezidentovi. Povedzme si úprimne, čo by sa dialo s Robertom Ficom v médiách, ak by sa ukázalo, že jeho firma si chcela uplatniť nelegálnu vratku DPH, alebo že využíva vládne lietadlo na súkromné lety do Popradu? Trhali by ho na kusy. Čo by sa dialo s Martinom Glváčom, keby ako minister odpočúval novinárov? Mohol by sedieť v parlamente? Asi nie.

Vy ste neboli členom Smeru. Nemáte záujem o členstvo?

Dlhodobo som pôsobil v profesionálnych pozíciách v oblasti komunikácie. Pri nich nevznikala potreba členstva v strane. Napriek tomu, že nie som členom strany si verejnosť po tých rokoch moju tvár už automaticky spája so značkou Smer. Od roku 2016 som poslancom NR SR za Smer a samozrejme si uvedomujem, že moja pozícia sa zásadne zmenila. Viedol som už diskusie s vrcholnými predstaviteľmi strany a silno zvažujem, že do stany vstúpim. Do konca leta by som mal túto otázku uzavrieť.

O vás sa hovorilo, že by ste mohli byť štátny tajomník na ministerstve vnútra, stali ste sa ním v rezorte školstva. Mali ste byť ministrom kultúry.

Mne naozaj veľmi lichotí, že moje meno sa objavuje vo vnútrostraníckych diskusiách, ako aj v mediálnych špekuláciách v súvislosti s rôznymi funkciami. Ale často ide len o špekulácie. Ak by naozaj prišla relevantná ponuka tak sa k nej nejako postavím a aj vám o tom poviem. Bol som krátku dobu štátnym tajomníkom na ministerstve školstva, ale toto je už známy príbeh. Nedostal som pôvodne dohodnutú agendu a toto nie je funkcia, v ktorej by mal človek brať plat za nič. Som aktívny človek a preto som sa rozhodol vrátiť do parlamentu.

Dnes sa venujete v parlamente najmä sociálnym otázkam.

Venujem sa práci poslanca v sociálnom výbore a táto práca ma začína napĺňať. Presadil som návrh, aby sa príplatky za prácu v nocí a počas sviatkov a víkendov týkali aj zamestnancov v štátnom a verejnom sektore. Som spoluautorom novely ústavy, ktorá ma zastropovať dôchodkový vek a výrazne som sa angažoval aj pri zákone o finančných kompenzáciách pre zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Niektorí poslanci Smeru prestávajú niekedy hlasovať spolu s väčšinou v klube. Hrozí akýsi rozkol? Marek Maďarič predložil návrh novely zákona s Martinom Poliačikom…

Marek Maďarič sa už dlhodobo stavia do pozície vnútorného kritika v strane, ale pri drvivej väčšine zákonov z dielne koalície hlasuje za a zatiaľ jeho pozíciu nemôžeme označiť za takú, že by nepodporoval súčasnú vládu. To je kľúčové. Kým to tak bude, nebudem špekulovať. Ale čo Marek Maďarič v budúcnosti urobí, bude jeho osobné rozhodnutie.

Smer stále nemá prezidentského kandidáta.

Ja som hlasným podporovateľom Miroslava Lajčáka na túto pozíciu Nielen kvôli jeho výbornej profesionálnej kariére, ale aj kvôli šanci byť zvolený, pretože oslovuje širšie voličstvo ako má Smer. Je známe jeho vyjadrenie, že kandidovať nechce. Mám informácie, že sa ešte s pánom Lajčákom diskutuje a táto otázka nie je úplne uzavretá. Nech sa už rozhodne akokoľvek budem to ja i ostatní kolegovia rešpektovať. V závislosti od jeho rozhodnutia bude pokračovať diskusia v strane o kandidátovi. Najsilnejší politický subjekt na scéne by určite mal nominovať svojho kandidáta do prezidentských volieb.