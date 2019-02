Esin Group: Líder Iniciatívy poľnohospodárov vydiera a zastrašuje

BRATISLAVA 11. februára 2019 (WBN/PR) – Líder farmárskych protestov a Zduženia Iniciatíva poľnohospodárov František Oravec je podozrivý zo spoluúčasti na závažnom trestnom čine. V oznámení pre médiá to uvádzajú akcionári firmy Esin Group, a.s. Vlastimil Majerčák a Tomáš Kukučka. Táto spoločnosť má dlhodobý spor s Františkom Oravcom a jej predstavitelia sú presvedčení, že všetky mediálne a politické aktivity Františka Oravca sú iba kamuflážou pre zakrytie jeho skutočných aktivít. „Vyzývame všetky médiá, aby sa prišli zajtra 12. februára pozrieť na súdne pojednávanie do Košíc. Tam uvidia, kto je pán Oravec, ktorý sa pasoval za ochrancu práv malých a slabých, proti veľkým a silným“, uvádza sa v stanovisku firmy Esin Group, a.s..

Súdne pojednávanie sa zaoberá prípadom obvineného Marcela H., ktorého polícia v roku 2017 prichytila pri pokuse o nelegálny nákup výbušnín. Pri nasledujúcej domovej prehliadke u neho našli nielen zbrane a výbušniny, ale aj fotografie majiteľov Esin Group, a.s., ich rodinných príslušníkov, domov, áut a chát. Obvinený Marcel H. je bratrancom Františka Oravca a zo svedeckých výpovedí vyplynulo, že sa zameriaval na predstaviteľov firmy Esin práve na žiadosť Františka Oravca.

„Toto je pravá tvár Františka Oravca. Toho istého pána, ktorý podľa nás podviedol väčšinu slovenských médií, podpredsedníčku parlamentu aj generálneho prokurátora. Toho istého pána, ktorý oklamal celé Slovensko keď nás obvinil z fyzického útoku. Tento pán nás dlhodobo a systematicky vydiera, zastrašuje a dokonale pritom podvádza verejnú mienku v celej krajine“, uvádza sa ďalej v stanovisku firmy Esin Group a.s..

Firma sa preto definitívne rozhodla, že sa bude aktívne a verejne brániť. Jej majitelia sú ochotní predstúpiť pred všetky médiá a odpovedať na všetky otázky.

„Ešte do konca minulého roka sme boli ochotní s Františkom Oravcom vyjednávať a boli sme ochotní mu ustúpiť aj vo veciach, na ktoré nemá žiadny a už vôbec nie zákonný nárok. Ale s ním sa dohodnúť nedá a naša ochota ustupovať jeho nezákonným vydieračským praktikám sa skončila“, uviedla včera firma vo svojom stanovisku.

Esin Group a.s. vedie s Františkom Oravcom spor o približne 500 ha polí od roku 2015, kedy odkúpila veľký poľnohospodársky podnik od košickej rodiny Hudákovcov, ktorý pozostával z firiem AGRO-VALALIKY a.s. a MOLD-TRADE s.r.o. Tieto firmy hospodária na 8 000 ha pôdy.

„Celý príbeh a priebeh tohto sporu, ktorý umelo a za účelom hrubého vydierania vyvolal práve František Oravec, bude publikovaný na stránke www.slusnipolnohospodari.sk, ktorú práve pripravujeme a budeme komunikovať aj prostredníctvom facebookovej fun page Iniciatíva slušných poľnohospodárov. A tak isto priamo a v osobnom kontakte s každým, kto bude mať záujem spoznať praktiky človeka, ktorý podľa nášho hlbokého presvedčenia podviedol takmer celé Slovensko“, konštatuje sa na záver v stanovisku spoločnosti Esin Group a.s..