Estónsko zaradilo Slovensko medzi vysoko rizikové krajiny, nezaočkovaní pôjdu do karantény

Estónsko zaradilo Slovensko medzi vysoko rizikové krajiny. Na svojom webe to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pobaltská krajina umiestnila Slovensko do zoznamu červených krajín.

Potvrdenie alebo karanténa

V prípade vstupu do krajiny tak budú cestujúci zo Slovenska potrebovať okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu aj potvrdenie o absolvovaní úplného očkovania prípadne lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

Podmienkou pritom je, že daná osoba nesmela ochorenie prekonať pred viac ako šiestimi mesiacmi. V prípade, že sa osoba nepreukáže potvrdením o úplnom zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, bude musieť absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu. Pre vstup do krajiny bude zároveň potrebné e-mailové potvrdenie o vyplnení cestovného formulára.

Karanténu je možné ukončiť dvoma testami. Po prvom negatívnom teste, či už predloženom alebo absolvovanom hneď po príchode, je platný uvoľnený režim karantény s možnosťou chodenia do práce (po dohode so zamestnávateľom) alebo obchodu (nákup potravín).

Tranzit je medzi výnimkami

Druhý test je možné absolvovať najskôr šiesty deň od absolvovania prvého testu v zahraničí, prípadne na siedmy deň od absolvovania prvého testu po príchode do Estónska, v niektorom z verejných testovacích miest. Na druhý test sa môžete objednať pomocou webových stránok laboratórií Confido alebo Synlab. Cena testov sa pohybuje od 60 do 70 eur. Výsledky PCR testu sú zasielané formou SMS v dobe od dvoch hodín do troch dní. Po oznámení druhého negatívneho výsledku testu končia akékoľvek obmedzenia pohybu.

Výnimka platí okrem očkovaných ľudí a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, aj pre tranzit cez územie Estónska, medzinárodnú dopravu, diplomatov či pracovníkov medzinárodných organizácií.