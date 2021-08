EÚ by mala Afgancom pomáhať doma a nečakať, kým dorazia na prah Európy, tvrdí eurokomisárka Johanssonová

Európska únia by mala pomáhať ľuďom, ktorých situácia v Afganistane prinútila opustiť svoje domovy, priamo v krajine alebo inde v regióne a nečakať, kým dorazia na prah Európy.

Vyhlásila to v stredu eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. Ako dodala, ľudí, ktorí sa už dostali do Európy, v súčasnosti nie je možné posielať späť do Afganistanu.

Treba pomôcť aj susedným krajinám

„Je dôležité, aby sme týmto ľuďom v Afganistane pomohli, pokiaľ je to možné, vrátiť sa do svojich domovov. Musíme tiež pomôcť susedným krajinám a podporiť Afgancov a tieto susedné krajiny v regióne,“ uviedla Johanssonová v prejave po videokonferencii s ministrami vnútra členských štátov EÚ.

Európske spoločenstvo by sa podľa nej teraz malo zamerať na ľudí, ktorí sú bezprostredne ohrození a pomôcť im presídliť sa do členských štátov.

Patria k najväčšej skupine

Afganci patria po Sýrčanoch k najväčšej skupine ľudí, ktorí v Európe žiadajú o medzinárodnú ochranu. Podľa niektorých odhadov v únii od roku 2015 žiadalo o azyl zhruba 570-tisíc Afgancov.

Od februára, keď už bolo jasné, že Spojené štáty stiahnu svojich vojakov z Afganistanu, sa počet žiadostí podaných afganskými štátnymi príslušníkmi zvýšil o tretinu.