EÚ zakazuje mentolky. Toto je dôvod podľa Bruselu

Po 20.máji si fajčiari už mentolové cigarety nekúpia. Rozhodli o tom úradníci v Bruseli. Domnievajú sa, že tým odradia konzumentov tabaku, najmä tých mladých. Uvidíme: štatistiky o prípadnom poklese fajčiarov ako dôsledku zákazu mentolových cigariet budú známe najskôr o niekoľko mesiacov…

Hoci zákaz predaja cigariet s príchuťou europoslanci schválili ešte v roku 2014, mnohí konzumenti mentolových cigariet o ňom nevedia. Vyplýva to z nedávneho prieskumu spoločnosti NMS, ktorý ukázal, že len 23% slovenských fajčiarov takzvaných mentoliek vie, čo ich po 20.máji čaká. Teda, že klasickú mentolovú cigaretu si už nekúpia. Nikde v Európe. A ak sa nechcú tejto príchute vzdať, musia si vybrať bezdymovú alternatívu akou sú zariadenia na zahrievanie tabaku ako napríklad IQOS, vaporizéry či žuvacie tabaky, ktoré sú obľúbené najmä v severských štátoch.

V Spojených štátoch bola téma zákazu ochutených cigariet na stole už niekoľkokrát. Klasické mentolky tam však nepochovala. Možno aj preto, že tento druh cigariet je mimoriadne obľúbený u Afroameričanov, ktorí predstavujú dôležitú voličskú skupinu.

Foto: Philip Morris

Prežila 100 rokov, vymyslel ju astmatik

Klasická mentolová cigareta sa narodila náhodou, v krabičke mladého amerického astmatika s prezývkou Spud, ktorému matka naordinovala inhaláciu mentolových kryštálikov. Ten ich vložil do krabičky svojich cigariet. Do roka si nápad nechal patentovať, prišiel k slušným peniazom a do šiestich rokov zaplavili „mentolky” celú Ameriku.

Prečo máme radi mentol?

K mentolu má ľudstvo vrelý vzťah odkedy ochutnalo rastlinu mäty. Výskumy ukázali, že mentolu pripisujeme osviežujúce a ochladzujúce účinky. Dokazuje to napríklad aj jednoznačné rozhodovanie pri výbere žuvačiek. Viac ako 80% Slovákov si kúpi práve tie mentolové. Zaujímavosťou je, že mentolovú príchuť nielen v cigaretách, ale aj sladkostiach, nápojoch či v zmrzline máme radšej ako Česi, s ktorými sa často porovnávame. Mentol v rôznych výrobkoch obľubuje 63% Slovákov čo je o desať percent viac spotrebiteľov ako v Česku.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Philip Morris