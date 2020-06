EUHA vyhlásila najlepších v sezóne EUHL 2019/20

V poradí siedma sezóna EUHL bola, tak ako i všetky ostatné pravidelné súťaže takmer v celej Európe špecifická. SEKERAS TROPHY, určená pre víťaza play-off univerzitnej ligy nebola v aktuálnej sezóne udelená. O víťaza vyššie spomínaného pohára sa nehralo z dôvodu pandémie COVID-19. Sezóna EUHL 2019/2020 bola jej najvyšším riadiacim orgánom predčasne ukončená po odohraní základnej časti v mesiaci marec.

Víťaz základnej časti EUHL 2019/2020

Víťazom základnej časti EUHL 2019/2020 a zároveň pohár pre akademického majstra Slovenska, ktorý odovzdáva Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) získali študenti reprezentujúci Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici – UMB Hockey Banská Bystrica.

Otáznik a zvedavosť však viseli nad šesticou ALL STARS, najlepším trénerom či manažérom. Európska univerzitná hokejová asociácia (EUHA), ktorá je riadiacim orgánom univerzitnej hokejovej ligy, určila najlepších z najlepších na základe nominácií trénerov jednotlivých tímov pôsobiacich v EUHL.

Najlepší manažér EUHL v sezóne 2019/2020

TAMAS HORVÁTH absolvoval svoju premiéru v EUHL 2019/20 so svojim tímom SAPIENTIA U23 z rumunskej Csíkszeredy a za skvelú prácu pri v tíme ako aj v EUHL si odnáša cenu pre najlepšieho manažéra sezóny 2019/2020.

Dlhoročný rozvoj EUHL

Tradičné ocenenie za dlhoročný rozvoj EUHL tento rok smerovalo do rúk Ing. et Mgr. MILOŠA FIALU Ph.D. z pražskej Univerzity Karlovej. Pán Fiala je nielen zakladateľom hokejového tímu UK Praha, ale taktiež jedna z dôležitých osobností, ktorá stála pri zrode nielen českého, ale i európskeho univerzitného hokejového hnutia organizovaného v pravidelnej celosezónnej súťaži. UK Praha je v doterajšej histórii EUHL najúspešnejší univerzitný klub so štyrmi titulmi.

Najproduktívnejší hráč EUHL v sezóne 2019/2020

Cenu za najproduktívnejšieho hráča po základnej časti EUHL 2019/2020 si prevzal RICHARD NOVODOMEC /UMB BANSKÁ BYSTRICA/, ktorý počas 11 zápasov získal 27 kanadských bodov (11+16). Svojou efektivitou sa podpísal pod ďalší úspech svojho tímu.

All Stars EUHL 2019/20

V šestici najlepších, a teda v ALL STARS EUHL 2019/2020, sa tento rok ocitli hráči, ktorých okrem iných nominovali tréneri takých zvučných mien ako Roman Čechmánek držiteľ olympijského zlata z Nagana a medailista zo svetových šampionátov, ktorý pôsobil v tíme staronového nováčika UTB Zlín, Michal Broš bývalý reprezentant a účastník svetových šampionátoch, ktorý v sezóne 2019/2020 viedol doposiaľ najúspešnejší tím EUHL UK Praha, Braňo Jánoš taktiež účastník niekoľkých svetových šampionátov, Del Pedrick, ktorý ma skúsenosti ako tréner s kanadským hokejom alebo Tamas Groschl tréner maďarského národného juniorského tímu. Cenu pre najlepšieho brankára si odnáša NICOLAS BOSKO /UMB BANSKA BYSTRICA/. Najlepšími obrancami sa stali DAVID ARWAY /PHILOSOPHERS NITRA/ a MIROSLAV HABŠUDA /GLADIATORS TRENČÍN/. Za trojicu najlepších útočníkov boli vyhlásení MATÚŠ TRENČAN /GLADIATORS TRENČÍN/ , DANIEL RZAVSKY /PHILOSOPHERS NITRA / a PETR NOVÁK /UK PRAHA/.

Najlepší hráč EUHL 2019/2020

V nominácii, ktorú určili taktiež tréneri univerzitných tímov pre najlepšieho hráča EUHL 2019/2020 sa objavilo viacero zvučných mien. Boli medzi nimi Rzavský, Mendel, Trenčan, Novodomec, Slánsky. Práve posledný menovaný si odnáša cenu pre najlepšieho hráča EUHL 2019/2020. MARTIN SLÁNSKY /UK PRAHA/ dlhodobo pôsobí EUHL, potvrdzuje výborne výkony pri reprezentácii UK Praha ako aj EUHL a cenu si odnáša zaslúžene.

Najlepší nováči do 21 rokov

Cenu pre najlepšieho nováčika do 21 rokov EUHL 2019/2020, ktorú taktiež nominujú tréneri univerzitných tímov získal mladík z Rumunskej Sapientie U23 ZOLÁN ROTH , ktorý zo 14-timi bodmi za 7 gólov a 7 asistencii sa stal zároveň najproduktívnejším obrancom EUHL 2019/2020.

Najlepší tréner EUHL 2019/2020

TAMAS GROSCHL tréner HOKIKLUB BUDAPEST si odnáša cenu pre najlepšieho trénera EUHL 2019/2020, keď v sezóne dosiahol zatiaľ najväčší úspech Hokiklub Budapešť a po základnej časti sa umiestnil jeho tím na štvrtom mieste.

Všetkým oceneným EUHA ďakuje za skvelú reprezentáciu svojich univerzít a tešíme sa na hokejové súboje v nasledujúcej, v poradí ôsmej sezóne EUHL 2020/21.

